留家欣賞網上免費美食節目 食盡美國名店街頭小吃

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副刊版 2020/05/23

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疫情下不能外遊，又因限聚令而減少外出聚會，惟有留在家中看電視，讓眼睛來一趟旅行。美國國家旅遊局Brand USA特設GoUSA TV平台，不需註冊兼完全免費，在行動裝置及智能電視安裝應用程式即可收看，

...

欄名 : 防疫訊

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