The Campton 首推94伙 開放式折實$484萬起 置業家居 2020/05/23 分享： The Campton首推94伙，面積287至539平方呎，戶型開放式至2房單位，價單定價$576.2萬至$1,045萬，價單呎價$17,007至$22,051，發展商提供5款付款方法，當中120天即 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 市區新盤戰 一觸即發 今日 市區新盤戰 一觸即發 The Campton全面睇 今日 The Campton全面睇 KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起 今日 KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起 傲寓 最快下月登場 1房佔61% 今日 傲寓 最快下月登場 1房佔61% 半山捌號 首批30伙 折實$489萬起 今日 半山捌號 首批30伙 折實$489萬起 最新專欄文章 更多 市區新盤戰 一觸即發 今日 市區新盤戰 一觸即發 半山捌號 首批30伙 折實$489萬起 今日 半山捌號 首批30伙 折實$489萬起 傲寓 最快下月登場 1房佔61% 今日 傲寓 最快下月登場 1房佔61% KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起 今日 KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起 The Campton全面睇 今日 The Campton全面睇 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入