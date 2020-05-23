The Campton全面睇 置業家居 2020/05/23 分享： The Campton第1B期位於長沙灣福榮街201號，為單幢式設計，標準單位戶型由開放式至3房，另設特色戶，合共提供467伙，主打2房單位，實用面積251至1,446平方呎；預計關鍵日期2021年5 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 市區新盤戰 一觸即發 今日 市區新盤戰 一觸即發 The Campton 首推94伙 開放式折實$484萬起 今日 The Campton 首推94伙 開放式折實$484萬起 KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起 今日 KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起 傲寓 最快下月登場 1房佔61% 今日 傲寓 最快下月登場 1房佔61% 半山捌號 首批30伙 折實$489萬起 今日 半山捌號 首批30伙 折實$489萬起 最新專欄文章 更多 市區新盤戰 一觸即發 今日 市區新盤戰 一觸即發 半山捌號 首批30伙 折實$489萬起 今日 半山捌號 首批30伙 折實$489萬起 傲寓 最快下月登場 1房佔61% 今日 傲寓 最快下月登場 1房佔61% KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起 今日 KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起 The Campton 首推94伙 開放式折實$484萬起 今日 The Campton 首推94伙 開放式折實$484萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入