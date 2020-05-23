  • 26°C
香港時間 : 2020523日 (六) 02:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

The Campton全面睇

置業家居 2020/05/23

分享：

The Campton第1B期位於長沙灣福榮街201號，為單幢式設計，標準單位戶型由開放式至3房，另設特色戶，合共提供467伙，主打2房單位，實用面積251至1,446平方呎；預計關鍵日期2021年5

...

欄名 : 封面故事

相關文章

市區新盤戰 一觸即發
今日
市區新盤戰 一觸即發
The Campton 首推94伙 開放式折實$484萬起
今日
The Campton 首推94伙 開放式折實$484萬起
KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起
今日
KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起
傲寓 最快下月登場 1房佔61%
今日
傲寓 最快下月登場 1房佔61%
半山捌號 首批30伙 折實$489萬起
今日
半山捌號 首批30伙 折實$489萬起

最新專欄文章 更多

市區新盤戰 一觸即發
今日
市區新盤戰 一觸即發
半山捌號 首批30伙 折實$489萬起
今日
半山捌號 首批30伙 折實$489萬起
傲寓 最快下月登場 1房佔61%
今日
傲寓 最快下月登場 1房佔61%
KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起
今日
KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起
The Campton 首推94伙 開放式折實$484萬起
今日
The Campton 首推94伙 開放式折實$484萬起

上一篇文章

The Campton 首推94伙 開放式折實$484萬起

下一篇文章

KOKO HILLS冀下月推售 面積300餘呎起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

釐清國安法定義 釋港人疑慮
釐清國安法定義 釋港人疑慮
國情知聞 - 增長指標暫空懸 8月再檢視
增長指標暫空懸 8月再檢視