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Home School 自由度大 學到更多

置業家居 2020/05/23

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談及Christy讓孩子跟隨拍攝節目，原來她早有計劃讓孩子以Home School方式透過一邊旅遊，一邊學習。

Home School在香港相當陌生，但在外國一直流行，基於Christy與丈夫都是加拿大

...

欄名 : 地區‧人‧情

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