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電視主持梁芷珮 帶孩子潮遊世界 旅行中學習

置業家居 2020/05/23

分享：

有看過旅遊節目「潮甚麼」系列，都會認識節目主持梁芷珮（Christy），整個節目由她與擔任攝錄師的丈夫一同製作。節目中更會看到Christy與她3名孩子一同出鏡，拍攝一家人環遊世界，溫馨滿載。

她育有3

...

欄名 : 地區‧人‧情

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