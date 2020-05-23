拆息回落 或未能刺激轉按增加

過去幾年，轉按一直穩佔新批按揭的三成多，即每10宗按揭貸款，便有3宗是轉按。自去年下半年各大銀行開始收緊轉按優惠，加上新批按息上揚，小業主轉按的誘因下跌。而近期雖然有資金流入迹象，推動拆息回落，但暫時也難以刺激轉按數字上升。

銀行削優惠 轉按誘因減

近期港滙強勢，資金有流入迹象，銀行體系結餘由月前$600多億，上升至$900多億水平。資金充裕，亦推低拆息。一個月拆息由4月中的1.6厘水平，下跌至5月中的0.6厘水平。仍在供樓的業主，應該已感受到利率下跌，帶動每月供款減少的影響。

但在另一方面，銀行近半年來持續削減轉按優惠、上調新批按揭的利率，又令小業主轉按的誘因大減-除非業主有其他理由，否則即使原有按揭罰息期屆滿，也未必會考慮轉按。

近年小業主轉按的理由最常見的是減息，其次是獲取現金回贈。但去年下半年各家銀行開始削減轉按回贈，由原先達貸款額的2%，減至0.5%至1%。新批按揭利率方面，現時一般H按的利率為H+1.3厘，輕微高於2、3年前的H+1.27厘。新近H按的鎖息上限為「大P」減2.75厘，亦較2、3年前的大P減3.1厘為高。現時轉按，新按利率會輕微高於舊按；如果拆息回升，鎖息上限亦較舊按為高，可說欠缺誘因。

套現或甩名 需求仍存在

雖然轉按對小業主已欠缺明顯的着數，但市場上仍有其他轉按理由，包括套現、「甩名」（如撇除親友的按揭擔保人身份）等，此類需求永遠存在。即使轉按沒有多少好處，甚至有可能有一定代價（按息上升、法律費用等），轉按在市場也不會完全消失。

未來左右轉按活躍程度的另一個變數，是新批按揭的條件會不會隨資金充裕而改善。如果銀行體系長期處於「水浸」局面，銀行可能會重新向轉按客戶提供較佳的轉按條件。此種情況下，為了回贈/減息而轉按的情況可能再次回升。

▲ 筆者指自去年下半年各大銀行開始收緊轉按優惠，加上新批按息上揚，小業主轉按的誘因下跌。（本刊攝影組）