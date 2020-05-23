Garden House市區歷史建築 提供1房至3房 回報料達4厘 置業家居 2020/05/23 分享： 英國房地產具投資潛力，Garden House坐落在倫敦Bayswater區，屬二級歷史建築物，附近環境清幽，投資自住兩相宜。 由英國著名發展商Residential Land打造的Garden ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便 2020/05/09 Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便 The Beaumont 位處全新社區 2020/04/25 The Beaumont 位處全新社區 Refined鄰近著名學院 戶戶連車位 售$630萬起 2020/04/18 Refined鄰近著名學院 戶戶連車位 售$630萬起 Picasso Galleria會所設施完善 665呎僅售$290萬起 2020/04/10 Picasso Galleria會所設施完善 665呎僅售$290萬起 Aspen位處金絲雀碼頭 落地玻璃 飽覽河景 2020/03/28 Aspen位處金絲雀碼頭 落地玻璃 飽覽河景 倫敦 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入