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Garden House市區歷史建築 提供1房至3房 回報料達4厘

置業家居 2020/05/23

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英國房地產具投資潛力，Garden House坐落在倫敦Bayswater區，屬二級歷史建築物，附近環境清幽，投資自住兩相宜。

由英國著名發展商Residential Land打造的Garden

...

欄名 : 海外置業

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