「旅遊泡泡」機制 審慎放寬限制

這陣子新增新冠肺炎確診個案數量保持低位，香港市面逐漸回復正常。除了學校，政府服務、體育設施、健身中心、酒吧等設施都已重開。但出入境方面的限制及檢疫措施仍然實施，大部分非香港居民受入境限制，准許入境人士也要遵從14日強制檢疫，意味着本港的出入境旅遊都受到重創。

便利商務客跨境童 非敞開大門

但大家也明白出行旅遊限制不能長久，在將來某個時候，終究是要重開邊境口岸的，或許先是有限度、選擇性地重開。有些地區正建議試行「旅遊泡泡」travel bubble的概念，即容許某些疫情受控的特定地區居民之間的往來旅遊。對香港來說，這安排初期最有可能的是與內地、澳門和台灣。

必須強調此舉非要向大批遊客敞開大門，其概念是要讓相關地區的少數居民往來，而不需接受強制檢疫。而貨車司機和一些政府官員早已因工作關係獲豁免。

最新的規定是到內地提供科技、會計和建造業服務的人士及商務客，可申請回港豁免強制檢疫。雖說是豁免，但他們在內地的活動也受限制，且仍需接受內地的檢疫要求。

更廣泛的豁免機制或可涵蓋更多需經常出差的專家和專業人士，他們的工作對企業和經濟都很重要。另外，跨境學童及其他某些人士也有需要經常出入境。

內地防疫嚴 互相認證檢測待議

要特定地區成功推行往來旅遊，需要所有有關當局的合作，目前內地衞生部門的措施非常嚴格，甚至比我們的更為謹慎。

有些人或會擔心內地的數字及情況是否可信。但只要參考我們自己的數據，便可以找到答案。從二月初到四月尾，有約97,700人從內地、澳門和台灣抵港，經過14天的隔離後，沒有一人確診；相對從其他地方來港人士約有65,000人，當中超過430人其後確診。

真正的問題是，如何向申請人作測試以決定是否批准其獲得豁勉強制檢疫。若每次行程都要做檢測，就可能意味着他每個工作日都要做測試，這是否實際可行？另一建議是發出證明以顯示該人在某時間內的檢測結果為陰性。當然，這需要所有相關地區都互相認證檢測，並對大家的追蹤和隔離系統有信心。各方也要就申請人如何證明自己有出行需要而達成一致共識。另一個問題是，哪些機構可為申請者作認證。

若問題解決，系統可行，隨後便可擴展到更多類別的旅客和其他地區，或許可從澳洲、新西蘭、韓國、越南、泰國等地開始。

內地澳門台灣做起 逐步放寬

有人會對建議感到擔憂，他們可能認為全球沒有任何一個地方的檢測方法完全可靠，或會有陽性個案走漏。因此我們不能過急，只能逐步放寬旅遊限制，就好似我們逐步放寬酒吧或圖書館的方式，一步步放寬而不可一下子取消。不僅如此，若有新的群組爆發時，我們便需要準備重新施加限制。

另一個選擇是我們繼續與外界保持隔離，直到我們有疫苗為止，但這可能需要一年甚至更長時間。我們會面臨嚴峻的經濟問題，復甦將更加困難。

透過擴大豁免範圍，可鼓勵投資者探索新的機會，協助需要派員離港往跨境廠房的本地企業、跨境學童和其他有需要旅客在有必要時可以出行。愈早設立相關機制，我們就愈早能小心謹慎地進一步擴展豁免範圍。

若要全球回復以往的旅遊出行模式似乎還需要一段頗長的時間，也許要到明年才有可能實現，但這並不代表所有香港人也要被困在本地多一年或年半的時間。

或許到某個階段，我們甚至可以到一些地方作休閒旅遊而不用擔心在到達或返港後需要被隔離。相信大家也會同意當人類最終戰勝病毒時，我們會為可以重新收拾行李、再次踏上旅程而感到興奮，並為此而感恩。

▲ 從二月初到四月尾，有約97700人從內地、澳門和台灣抵港，經過14天的隔離後，沒有一人確診。（資料圖片）