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英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨

國際版 2020/05/23

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英國藥廠AstraZeneca除了接獲美國政府定單，還跟多個政府及組織達成協議，涉及至少4億劑疫苗，並確保具備生產10億劑的能力，預料首批於9月交貨。

美國政府亦非全部押注到一間藥廠身上，

...

欄名 : 知識庫

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