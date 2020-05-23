英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨 國際版 2020/05/23 分享： 英國藥廠AstraZeneca除了接獲美國政府定單，還跟多個政府及組織達成協議，涉及至少4億劑疫苗，並確保具備生產10億劑的能力，預料首批於9月交貨。 美國政府亦非全部押注到一間藥廠身上， ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美倘爆第2波疫情 特：不會再封關 今日 美倘爆第2波疫情 特：不會再封關 調查：1/4美國人 無意接種疫苗 今日 調查：1/4美國人 無意接種疫苗 巴西單日1100死新高 青年佔3成 今日 巴西單日1100死新高 青年佔3成 約翰遜促 停依賴華醫療物資供應 今日 約翰遜促 停依賴華醫療物資供應 最新專欄文章 更多 美3大車廠 復工進度如何？ 2020/05/22 美3大車廠 復工進度如何？ 川崎症罕見兒童病 可致命 2020/05/21 川崎症罕見兒童病 可致命 「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正 2020/05/20 「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正 美死亡數字居首 皆因健康差？ 2020/05/19 美死亡數字居首 皆因健康差？ 兒童異常炎症增 與新冠有關？ 2020/05/18 兒童異常炎症增 與新冠有關？ 美國 美元 英國 法國 生物科技 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入