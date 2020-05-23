釐清國安法定義 釋港人疑慮

全國人大昨宣布審議港版國安法，導致港股急挫近5.6%，皆因市場關注在中美角力下，中央為了解決香港是國家安全最薄弱環節問題，不惜親自出手，憂慮會損害本港法治。中央需解釋清楚所針對的範圍、執行機制，而港府應盡力爭取由香港執行，釋除港人和外國疑慮，將衝擊減至最低。

港國安最薄弱 中央出手堵漏

全國人大開幕，審議港版國安法，主要針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義活動和外部勢力干預4類行為，以基本法附件三在港落實，毋須本地立法。

中央選擇在人大開會時出手，因港府遲遲未能自行就基本法第23條立法，而反修例風暴暴露了本港一批激進分子甘願成為外部勢力的棋子試圖奪權。疫情稍緩，激進分子又蠢蠢欲動，若要港府就23條立法，非建制派又會在立會拉布拖延，令立法曠日持久，為免亂局再起，中央迫切出手堵塞本港的國安漏洞。

此外，中美角力持續升級，美國加力打科技戰和金融戰，香港作為中國的金融中心，又是人民幣國際化的前哨地，但卻是中國國安最薄弱的一環，迫使中央出手維護香港的政治和金融安全，以免對國家構成風險。美國疫情失控，經濟陷於停頓，正是自顧不暇，希望可減低美國干預機會。

中央有出手處理香港維護國安立法的需要和迫切性，但卻引起港人和外國對香港法治、基本法賦予港人的自由和人權受損的憂慮，並擔心美國可能因此取消給予香港特殊地位。

講清楚4範圍 爭依港法行事

為了釋除港人和外國疑慮，中央在審議法案細節時，須清楚解釋甚麼行動會被列為鼓吹分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義活動和外部勢力干預範圍之內？叫港獨口號會否違法？張貼港獨海報是否違法？中央最好是在審議過程中諮詢港人意見，解釋清楚4個範疇定義，違法者會有甚麼罰則，讓港人心裏有數，以免產生不必要恐慌。

中央同時亦要制定具體執行機制，究竟是中央在港設立機構執行？抑或參考澳門模式由港人自己做？該機構有多大權力？港府應向中央反映港人和外商憂慮，爭取由港府設立相關執行機構，並釐清香港法庭將扮演甚麼角色。當有人違反國安法時，可循甚麼流程起訴？有甚麼權利和抗辯機制？是否走香港法律程序？只要盡快訂出有關規則，而規矩又是按香港法律程序行事，讓港人和外國看到法治並未受到削弱，維持外商在港營商信心，亦使外國沒藉口干涉。

在執行上，中央須重申基本法賦予港人的言論、新聞、集會、遊行自由都仍受到保障，只要不涉及分裂國家、顛覆國家政權和恐怖活動，都毋須擔心觸犯國安法，自能消除港人和外國疑慮，讓一國兩制的承諾沒有變質，行穩致遠。

惟中美進入全面對抗，美國為遏制中國，會採取甚麼行動難以預料，香港身處夾縫間，面對更大風險，港人須做好風險意識。

責任編輯：賴偉雄