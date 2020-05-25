不做直播的CEO，不是好CEO。以前是這樣說笑，但實情是，現在不僅要開直播，好的CEO，還要真正能通過直播去賣貨。格力的董明珠似乎是在最近這兩場話題直播活動中，更新了CEO成功定義。

第一次直播時，她不太熟悉，網絡設備也不好，所以只能賣二十多萬元（人民幣，下同）的貨。可最近的一次，她賣了三億多元。有沒有水份先不管了，前提是，她的成績已變成一個上市公司領導開直播帶貨的新標準，也是開展了幾個月的一個風潮的新高潮。此前，搜狐的主席兼CEO張朝陽，就做了最早一批老闆級開播；較出名也最多人談論的，是攜程創始人梁建章的直播。因為是推旅遊產品，所以粉墨登場，一時扮少數民族、一時穿漢服，相當有娛樂性，一次直播最高賣出超過七千萬元。

專賣電器家電的國美，總裁王俊洲也來跟新聞主持人crossover，齊齊賣家電，三小時的直播，全網超過二千三百五十八萬人次觀看，總銷售超過五千萬元。至於被認為是老闆界新帶貨女王的董明珠，直播間賣冷氣機，賣得最好的一款，賣出超過六萬部，怎樣看來也是個驚人數字。

問題是，這將會變成常態嗎？如果是這樣，傳統的市場營銷、廣告、零售、生產綫等企業分區功能，誓將打破。但只憑老闆們個人之力去推貨，又是否另有危機？

可以說，真能成功帶貨的老闆們，總會有共通點，例如他們都先有知名度，被認為是企業界中的明星。就等如，如果Steve Jobs未死，由他去直播發布蘋果新產品兼賣貨，可能會有最驚人的銷售。

回到中國現況，老闆們的直播當然有新鮮感，吸引力也在於給到的減價力度。但本質上，這似乎更像是種救亡或者焦慮。或像在對員工說：嗱！老闆都要落力出鏡hard sell去，你還坐響度做乜？