半歲嬰兒該如何餵吃固體食物？

Tina是一位產後媽媽，她跟我進行減磅修身已兩個多月，寶寶已經半歲。我說：「時間過得真快，你寶寶已六個月大，即要加入固體食物了！」「是啊！要開始餵米糊嗎？我在媽媽討論區聽說近年流行BLW……」我們的話題就由減磅轉到寶寶加固上。

BLW（Baby Led Weaning）即嬰兒主導進食，與傳統匙餵（Spoon-fed）概念不同。十多年前，我在大學修讀幼兒營養的課題，談到嬰兒在六個月大起，應開始循序漸進餵食米糊、粥仔，繼而嘗試「手指」食物，並分階段由五榖類、蔬果類，再逐步嘗試肉類、雞蛋等。

四年前當上媽媽後，我才親身接觸BLW，當中建議如寶寶能自行坐直在嬰兒餐椅上，頸部有力可支撑頭部，並有意欲將東西放入口中，即似對進食有興趣時，家長可嘗試將食物切成條狀，或是容易讓寶寶自行拿起的形狀，放在餐桌上，讓寶寶自行去探索及觸摸食物，過程中家長只是從旁觀察，以防寶寶噎到需及時處理，但不可伸手強迫寶寶進食。

據說，BLW的好處很多，可訓練寶寶手指肌肉活動、牙齦及口腔的咀嚼能力，並鼓勵寶寶自行進食；一家人亦可同枱進食，減少匙餵所花的時間。

對寶寶成長發展有益的方法，當年作為新手媽媽的我，當然也想做到，但因同時身為在職媽媽，卓諺要交由爺爺嫲嫲照顧，上一輩多不接受BLW，

「他還沒長出牙齒，怎能咬開食物！」「小心他噎到呢！」「他只是在玩弄食物而非吃，怎會夠飽！」加上每餐就如打仗般，零碎的食物殘渣散落一地，不是人人願意實行。

其實，無論傳統匙餵還是BLW，目的都是鼓勵寶寶進食；每個家庭情況不同，即使不能實行BLW，也毋須介懷，最重要當然是寶寶的健康，只要寶寶生長綫及各方面發展正常，不論選擇BLW還是匙餵，也是沒錯的。

（編按：讀者如欲了解營養如何解決與長輩的分歧，可瀏覽以下網頁）