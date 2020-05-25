疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關 副刊版 2020/05/25 分享： 猶記得哥哥張國榮是2003年沙士期間自殺，今次新冠肺炎疫情比沙士更加嚴峻，影響更廣泛，不單醫護人員承受巨大的心理壓力害怕被感染，經濟下滑、失業率上升，加上支援服務受影響，容易觸發抑鬱者患者舊病復發。英 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 留家欣賞網上免費美食節目 食盡美國名店街頭小吃 2020/05/23 留家欣賞網上免費美食節目 食盡美國名店街頭小吃 增強免疫力 營養學家輕便食材推介 2020/05/20 增強免疫力 營養學家輕便食材推介 UA IMAX重映蜘蛛俠系列 票價低至85元重溫經典 2020/05/19 UA IMAX重映蜘蛛俠系列 票價低至85元重溫經典 美麗華酒店限時快閃美食優惠 2020/05/18 美麗華酒店限時快閃美食優惠 法國爸爸居家避疫遊世界 Cosplay 玩轉親子樂園 2020/05/15 法國爸爸居家避疫遊世界 Cosplay 玩轉親子樂園 自殺 英國 張國榮 新冠肺炎疫情 疫情 新冠肺炎 壓力 失業 失業率 沙士 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入