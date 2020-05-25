疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關

猶記得哥哥張國榮是2003年沙士期間自殺，今次新冠肺炎疫情比沙士更加嚴峻，影響更廣泛，不單醫護人員承受巨大的心理壓力害怕被感染，經濟下滑、失業率上升，加上支援服務受影響，容易觸發抑鬱者患者舊病復發。英

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