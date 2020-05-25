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美收緊上市要求 港受惠中概股回流？

評．析．天下版 2020/05/25

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瑞幸咖啡（美：LK）財務造假，令赴美上市的中概股形象蒙羞，納斯達克（Nasdaq）最新確認，已向美國證交會（SEC）提出收緊上市標準，主要針對「部分國家」。市場盛傳，納斯達克將要求相關國家的公司IPO

...

撰文 : 傲龍天

欄名 : 交易講場

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