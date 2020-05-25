美收緊上市要求 港受惠中概股回流？ 評．析．天下版 2020/05/25 分享： 瑞幸咖啡（美：LK）財務造假，令赴美上市的中概股形象蒙羞，納斯達克（Nasdaq）最新確認，已向美國證交會（SEC）提出收緊上市標準，主要針對「部分國家」。市場盛傳，納斯達克將要求相關國家的公司IPO ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 政治市底綫思維 港股支持何在？ 2020/05/23 政治市底綫思維 港股支持何在？ 交易講場 - 美迫中概股湧港 亢奮勿忘風險 2020/05/22 美迫中概股湧港 亢奮勿忘風險 交易講場 - 前事不忘 新經濟股大賺仍要防 2020/05/21 前事不忘 新經濟股大賺仍要防 交易講場 - 恒指開綠燈 中概股迎北水更要緊 2020/05/20 恒指開綠燈 中概股迎北水更要緊 交易講場 - 火熱新經股染藍 恒指轉身路仍長 2020/05/19 火熱新經股染藍 恒指轉身路仍長 金融 IPO 派息 收購 集資 同股不同權 會計 科技行業 審計 香港交易所（00388） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入