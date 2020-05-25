孩子惜食零浪費 從家教做起

眼闊肚窄是不少兒童的通病，內地一名老師則用功課做懲戒，讓學生減少浪費食物。新冠肺炎影響全球糧食穩定供應及價格，及早讓孩子認識及珍惜食物更有必要。

老師新招懲戒 一粒米也不嘥

湖南懷化宏宇中學一名老師不滿學生偏食留下自己不喜歡的飯菜、或因眼闊肚窄的緣故浪費食物，因此立下新規矩：學生每浪費一道菜，則功課會加一道大題，每浪費一粒米，則加一道選擇題。他表示，此舉取得一定成效，學生也會反思浪費糧食是不對的。

世界不少地方出現糧食短缺，惟新冠疫情更可能影響全球糧食供應，聯合國糧農組織、世衞及世貿三大組織上月簽署的聯合文件指，全球多地封城限制人員出入等，可為食物供應帶來不確定性、乃至糧食短缺。

消費者面對此等時勢，自然需要改變對食物的態度。英國慈善團體Hubbub在上月進行的調查顯示，當地9成消費者的購物及煮食習慣，在社交隔離措施生效期間與以往不同，57%承認更珍惜食物，27%會注意不煮過量食物，亦有四分一表示盤內剩食會減少。此外，48%受訪者表示更少扔棄食物。

南澳州政府表示，當地家庭會扔棄多達2成已購買的食物，相當於每年浪費過千澳元，除破壞環境，亦徒增財政壓力，而兒童挑食、吃剩東西是浪費的一大源頭，因此在阿德萊德市菜市場增設數碼互動教育平台The General Story，讓兒童接觸不同卡通人物，學習各種食物的來源，及如何避免造成浪費。

廚餘佔港廢物量31% 比重最高

港府早在2013年推出「惜食香港」運動，旨在讓公眾更關注食物浪費問題，並提供減廢小貼士例如『減少廚餘「123」』：用餐時「一」點不剩、利用「菜頭菜尾」創造第「二」碟菜式、及「三」思而買。

此類計劃取得一定成效，本港堆填區廚餘棄置量在2014至15年間下跌7.1%，人均廚餘棄置量跌7.9%。

盡管如此，港人仍有明顯進步空間，環保署前年數據指，本港棄置於堆填區的都市固體廢物量平均每日多達11,428公噸，而廚餘佔31%，比重最大。家長可循簡單途徑例如教育子女認識食物（見表），令惜食意識從小在家中開始培養。

▲ 疫情影響下糧食供應或面臨不穩，教育孩子減少浪費食物，宜從家中做起。（資料圖片）