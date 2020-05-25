國安法入港 中美攤牌香港重生？

中國兩會召開，讓香港至為關注者，是中央把國安法在港實施。這無疑是回歸以來，本港政治上最大的震撼，其意義重大影響深遠。這不單是兩地大事，也將是中美、中外關係以至世界的大事，故對其前因後果，必須正確了解。

解法律缺位問題 利平暴制亂

香港回歸逾20年，竟然未為23條立法，令《基本法》全面落實出現大缺口。由於泛民抗拒及林鄭班子的拖延至今，未見有立法計劃，故中央被迫出手。前幾年早有建制派人士提出以國安法在港推行，暫補未有23條立法的法治真空，今次看來中央是採用了類似策略。至此，23條立法已暫無很大緊迫感，今後按《基本法》條文仍應立法，但內容也基本定了。

國安法入港，有利平暴制亂；最近港府雖捉了黎智英等人，卻只能從刑事及非政治化層次入罪，反而最重要的勾結外敵等叛國重罪，卻無從控告。這種法律缺位的問題將可基本解決：「漢奸」是可予入罪了。

香港回歸2.0 可發展真正民主

國安法入港對香港政治及其他方面的前景，均有重大意義，可說是香港歷史上的一個關鍵性轉折點。這將重塑香港的政治生態，並保障了愛國人士治港的基本原則。在這新基礎上，香港的社會及經濟發展也有了新的希望和新的機遇。在政治上對香港及內地來說，有幾點尤為重要：

（一）香港有了真正的回歸。之前的回歸為1.0階段，中央幾乎控制不了大局，外國勢力插手日益囂張，漢奸也可招搖過市。今後的回歸2.0階段，將不會容許上述情景再現。

（二）香港可以真正落實「一國兩制」。本來「兩制」在「一國」下要互相信任、包容，互助並通過協調，並肩發展，9共同進步，但這在反對派的搗亂下，根本不可能實現，他們借「兩制」來衝擊「一國」，導致內耗不斷升級。

與反對派所說的「國安法是退回一國一制」相反，如今「一國兩制」獲得了新生命、新活力，終可發揮其應有作用。由此，「一國兩制」的實踐，有了根本性的改革及重大改善，將由「一國兩制」1.0，升級為「一國兩制」2.0。

（三）香港可以發展真正的民主。《基本法》寫明最終有普選，允許香港走一條與內地政制的不同發展之路，而回歸以來，中央亦逐步放寬各種選舉限制，包括曾允許2017年特首普選，按部就班地走向民主化。但泛民人士卻騎劫了民主運動，把其綁在反共戰車上，並做了西方反華的內應，實是對民主的重大褻瀆，更以「假普選」為由，扼殺了普選特首的機會。騎劫者被清除後，香港的民主化可重新上路，為中國及東方民主發展探索。目前西方的資本主義及民主政制已走到末路，東方的新民主道路探索，對人類文明發展將有更重大的意義。

西方必有反彈 不能盲目樂觀

以上三個「真正」，可為香港帶來新生，但卻仍不能盲目樂觀，因為：

（一）國安法入港實施還要經過磨合及適應時期，技術性問題須予解決。

（二）反對派人士必不甘失敗，亦不會輕易罷休，或會發動大規模及血腥的抗爭行動，甚至進行恐怖主義及武裝鬥爭活動。香港警方尤須有所準備。

其實反對派為「奪權」，特別是臨近的立法會選舉，早有計劃大幹一場，這次只是把計劃拉前和加碼，進行最後決戰。中央「引蛇出洞」的好處，是可一網打盡和早點解決矛盾，長痛不如短痛。

（三）西方國家必會有強烈反應，除抗議、譴責外還會有制裁動作。無論如何，中美間的修昔底德鬥爭早晚要來個對決，這很可能就由香港事態啟動。美國遏華的新冷戰已全面鋪開，特朗普還說要全面中止對華關係，因此美國必不放過香港事態，作為全力遏華藉口。長痛不如短痛，中美對決不如就由香港開始。

180年前的庚子年發生了鴉片戰爭失去香港，120年前的庚子年又發生了八國聯軍。冤有頭債有主，如果美國及西方想重演過去的霸道，就看看這個庚子年的中國是甚麼樣的。

牽動地緣政治 中央做足準備

因此，香港國安法事件的地緣政治意義極大：

（一）中美關係要破裂了。觸發的本以為會是台海問題，現在有可能變為香港問題。香港在中國近代史的關鍵時刻，每扮演關鍵角色，這次又中了。

（二）解決台海問題的制約，主要是中國還不想與美國攤牌，但現時在香港攤了，就要看看美國會怎樣？很可能武統台灣的最大障礙美國因素清除了。中央對此似已做足準備，熱戰、核戰都預計在內。總之，未來數月，香港以至世界都不會平靜。

▲ 國安法入港，可說是香港歷史上的一個關鍵轉折點，將重塑香港政治生態，香港的社會及經濟發展也有了新的希望和機遇。（新華社資料圖片）