fb擬實施5成員工 永久在家工作 行政人員版 2020/05/25 分享： 新冠肺炎持續期間，科企紛紛實行在家工作。Facebook（fb）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）最近表示，在未來5至10年內，有約5成員工將長期實行在家工作，並且宣布陸續開放更多遙距 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 遊戲開發商設計總監 批評在家工作缺點多 2020/05/22 遊戲開發商設計總監 批評在家工作缺點多 英航空姐直擊 航班服務新常態 2020/05/21 英航空姐直擊 航班服務新常態 英食品商聘試食員 每半年出席1次會議 2020/05/20 英食品商聘試食員 每半年出席1次會議 疫市衍生新行業 體溫探測員需求增 2020/05/19 疫市衍生新行業 體溫探測員需求增 貝索斯快膺萬億富豪？ 網民揶揄「吸血首富」 2020/05/18 貝索斯快膺萬億富豪？ 網民揶揄「吸血首富」 Facebook 朱克伯格 新冠肺炎 美國 肺炎 Google 在家工作 Twitter Alphabet 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入