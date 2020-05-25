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fb擬實施5成員工 永久在家工作

行政人員版 2020/05/25

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新冠肺炎持續期間，科企紛紛實行在家工作。Facebook（fb）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）最近表示，在未來5至10年內，有約5成員工將長期實行在家工作，並且宣布陸續開放更多遙距

...

欄名 : Good Job Insight

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