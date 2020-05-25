京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 政治版 2020/05/25 分享： 中央快刀斬亂麻，據悉，「港區國安法」草擬已七七八八，但當中很多細節目前仍欠奉，其中最敏感的是中央在港設立維護國安的機構，其職權和架構如何？內地人員會否來港查案？ 有資深政圈中人直言，這個被形容為類似港英 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 韓正：港區國安法 勿低估中央決心 今日 韓正：港區國安法 勿低估中央決心 李家超：恐怖主義滋生 或提升恐襲級別 今日 李家超：恐怖主義滋生 或提升恐襲級別 紫荊研究院：58%市民理解人大決定 今日 紫荊研究院：58%市民理解人大決定 最新專欄文章 更多 中央出手與本地立法 揭3大分別 2020/05/23 中央出手與本地立法 揭3大分別 拆解中央出手立法的時機 2020/05/22 拆解中央出手立法的時機 打擊港獨 中央趁人大推國安法？ 2020/05/21 打擊港獨 中央趁人大推國安法？ 23條立法部署 北京兩會露端倪 2020/05/20 23條立法部署 北京兩會露端倪 雙重夾擊 18萬公僕不減薪已偷笑？ 2020/05/19 雙重夾擊 18萬公僕不減薪已偷笑？ 傅流螢 疫情 香港 政治 基本法 梁振英 董建華 國安法 唐英年 劉兆佳 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入