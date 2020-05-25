京在港設國安機構 如港英「政治部」？

中央快刀斬亂麻，據悉，「港區國安法」草擬已七七八八，但當中很多細節目前仍欠奉，其中最敏感的是中央在港設立維護國安的機構，其職權和架構如何？內地人員會否來港查案？

有資深政圈中人直言，這個被形容為類似港英

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