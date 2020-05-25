穩住市場信心 保港金融中心不變

全國人大日前宣布審議港區國安法後，美國又藉機針對中國，威脅評估香港特殊經濟地位，令香港面臨資金外流風險。中央和港府須解釋清楚，制定國安法不會損害香港法治，從而維持市場對港的信心和預期，確保本港的國際金融中心地位不受動搖。

國安法細節未悉 各界待釋疑

美國國務卿蓬佩奧指中國出手，繞過香港立法程序，制定港區國安法，是損害香港法治和高度自治，美國可能不再給予香港特殊地位。白宮經濟顧問哈塞特更估計，外國投資者不再視香港為金融中心，資金可能從香港撤走。

多國都有制定國安法，美國法例更嚴苛，為何中國制定港區國安法，卻被指可能導致資金撤離香港，除了不少國家利用此作政治議題打擊中國及香港外，市場亦擔心香港從沒有這條法例，人大剛宣布審議國安法，市場希望盡快公布細節內容，如說明執行機構如何產生和運作等等。太多不明朗因素需要釋疑，以免影響外資對未來在港營商的信心。

面對國安法不久在港落實，市民和各國投資者如何判斷和作出取捨是難以預料，一旦出現大量資金流走，相信香港仍經受得起衝擊。香港經歷1997年亞洲金融風暴後，金融當局要求銀行做好壓力測試，而港府又坐擁逾1萬億元財政儲備和4,412億美元外滙儲備，大大提高了防禦能力。即使香港金融系統在面對2008年金融海嘯和去年中美貿易戰衝擊，都證明有能力承受得住資金大量流出流入、金融市場價格大幅波動的考驗。

問題是，香港的國際金融中心地位經歷去年反修例風暴影響而有所受損，全球金融中心指數排名由去年的第3位跌至第6位，蟬聯了25年的全球最經濟自由體名銜的失落，皆因激進示威者用暴力手段衝擊香港法治，令外資開始正視香港的風險正在升溫。今次人大剛宣布制定港區國安法，細節仍待公布，惟市場進一步擔心香港法治受損，會動搖其國際金融中心的根基。

依法行事兼止暴 做好管理預期

如何維持本港金融中心地位，首要是維持投資者對本港的信心不變。中央和港府須盡快向市場解釋清楚制定國安法的必要性，尤其今次立法是由中央做，即使中央強調會用普通法框架制定，並諮詢港人意見，中央須將港人和外資最關心的問題一一解答，如違反國安法的人士須在港接受調查，並根據香港法律獲得公平公正審訊。而負責執行國安法的駐港機構，亦須依循香港法律行事，確保本港法治並未受影響。

此外，港府要依法起訴和懲處違法活動參與者，令市場覺得制定國安法後，有法律和制度打擊暴力破壞，使社會回復穩定；並在今後施政盡量貼地，多聽市民意見，急市民所急，提升市場對港府管治能力的信心。

只要能維持到市場信心和對國安法執行的預期，減少疑慮，自然樂於繼續留港營商，凸顯香港對內地金融穩定和安全的價值。

責任編輯：楊雨