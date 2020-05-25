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波鞋街創意口罩展 購物可換領特色口罩

行政人員版 04:00 2020/05/25

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疫情下口罩已經變成香港人嘅「第二張臉」，如果唔想出街同其他人一式一樣，黛安推介大家去香港潮流核心嘅旺角睇下喇。旺角波鞋街商場THE FOREST，呢排就同社企「裳樂匯坊」合作，搞咗全港首個創意布口罩展覽，由一班本地設計師示範布口罩都可以高效能又環保。

黛安睇到有啲口罩唔單止靚，仲具備功能性，例如為失明人士專設嘅布口罩就有凹凸設計，有唔同需要嘅朋友都可以輕易分辨到口罩嘅正反兩面，連清洗口罩嘅說明都特登用錄音方式，非常有心思。

公關姊妹同黛安講，呢批口罩唔單止由本地設計師設計，個個都有唔同嘅設計理念，仲要靠一班再就業婦女用佢哋嘅精湛手藝繡出嚟，充分體現香港文化創意嘅魅力，獨特嘅設計令戴口罩可以變得更個性化。大家亦可以細閱每個口罩設計者背後嘅故事同設計理念，更深入了解社企喺疫情中如何發揮社會作用。

想得到咁靚嘅口罩，方法好簡單，即日起到6月7日，只要喺商場或者波鞋街嘅合作商戶購物滿$500，兼登記成為HOOOSH會員，就可免費獲贈1個可重用嘅布口罩喇。黛安睇過合作商戶名單，有Wan Kee、Toronto Sports、Joy & Mario，同中亞體育用品公司，仲有THE FOREST裏面嘅一眾潮牌，大家快啲去Shopping兼換口罩啦。

點樣換特色口罩

日期︰即日起至6月7日

換領地點︰旺角THE FOREST一樓顧客服務中心

換領條件︰消費滿$500並成為HOOOSH會員，可免費換領1個

本文轉載自《晴報

The Forest代表劉家駿（左一）、HK mask研發者鄺士山博士（左二）及裳樂匯坊創辦人駱麗明共同支持是次口罩展。

每個可重用布口罩的設計理念獨一無二。圖為義工為失明人士設計的，可輕易分辨出正反兩面。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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