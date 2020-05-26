「一盔一帶」不是一帶一路這種國際發展策略，而是說中國六月一日開始，要嚴格執行開車要配安全帶、開電單車（包括電瓶車）要戴頭盔的規範。

可以想像，一切都有得炒賣的地方，自然開始了新的炒頭盔熱潮。以至多事網友感言，年初是炒口罩囤口罩，現在是囤頭盔（但那體積比口罩大得多了，真囤不了多少）。譬如聽來有個朋友，之前一直有固定入貨口罩，以正常幾毛錢（人民幣，下同）價格供應一些單位。過年前不知怎的就備了大批貨，疫情開始後，他就以正常的淘寶市場價出售，即幾塊錢一個，賺了上千萬元，真像中了獎一樣。

至於頭盔，新例還只有大約十天就實施了，在中國馬路上，電單車隨處可見，但除送快遞及外賣人員指定要戴頭盔之外，其他私人用者戴的比率不高。統計資料顯示，就是全國而言，佩戴頭盔的電單車司機，僅得三成。而全國登記電單車有逾九千萬部，電瓶摩托近三億部（沒登記的更算不清）。最保守最保守而言，即是起碼還需要超過三億個頭盔要買，帶來的是以十億元計的市場。

市場價最為敏感，四月中公布嚴打方案後，又看數據，一個月內，網上搜索頭盔的頻率升十倍（在網上查探對某事物的搜索率可大概預測市場反應），銷量則翻了幾倍，前十名的淘寶賣家，月銷量由四萬到二十五萬件。之前大約賣三十元的基本頭盔（安全保護功能成疑），升到七十元，而且天天在漲，現在大部分買家則選大約一百元價位的。

內地其實對電單車發牌控制嚴格，上海北京這些大城，電單車牌炒至二十萬元。一般短途用家多用電瓶小摩托，管制較鬆，用以解決到地鐵站和堵車問題，所以還是一個頗重要的出行剛需。