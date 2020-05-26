  • 27°C
香港時間 : 2020526日 (二) 03:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

拉麵也有高低卡

副刊版 2020/05/26

分享：

我相信大部分「哈日族」也跟我一樣，在疫情下，不時也想起日本。食物，往往令人回味，置身日式料理店，是令人尋回那種旅行感覺的捷徑。

上星期的一個下午，正想着吃甚麼，突然眼前見到一間新開的拉麵店，在門口仔細看過餐牌後，心想：「原來這家拉麵店來自大阪，照片中的拉麵好像很不錯，噢……真的很掛念日本，好！就試一下。」

進店後，店內的裝潢很日系，彷彿踏進「多拉A夢」的隨意門，我立即柯打了一客醬油拉麵，湯頭鮮甜、清而不膩，便急不及待放到臉書跟戰友分享。

大家紛紛留言：「真的很想念日本啊！減肥也可吃拉麵嗎？」

戰友有這種疑問，倒也不奇怪，拉麵一向給人肥膩的感覺，畢竟，大部分拉麵都用上豬骨湯底。當然，豬骨湯以大量豬骨熬製，而豬骨的脂肪又的確很高。其實，除了豬骨湯底外，也有較低卡的湯底，依次排列為醬油、鹽湯和麵豉湯底等。

最致肥的豬骨湯拉麵，可達八百五十至九百卡不等，相反，最低卡的醬油湯，只有約四百七十卡，當然，還要注意高卡陷阱，很多餐廳所用的叉燒都是半肥瘦呢！

為大家介紹一家位於日本東京都中央區築地、擁六十年歷史的老字號拉麵店，名為「若葉」，由兩夫婦經營，只有立食，但每次也見長長的人龍。其湯頭是清澈鮮甜的鰹魚醬油味，加上麵條幼而彈牙，我肯定大家一試難忘。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

半歲嬰兒該如何餵吃固體食物？
2020/05/25
半歲嬰兒該如何餵吃固體食物？
鰻魚飯
2020/05/19
鰻魚飯
幼兒「奶睡」易蛀牙
2020/05/18
幼兒「奶睡」易蛀牙
你吃得太健康嗎？
2020/05/12
你吃得太健康嗎？
孕婦吃甚麼助降BB患濕疹風險
2020/05/11
孕婦吃甚麼助降BB患濕疹風險
減肥 拉麵 脂肪 日式料理 疫情 東京 日本 黃凱詩

上一篇文章

疫境奇招

下一篇文章

最近點呀？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

中國致力穩人幣 免美藉機打貨幣戰
中國致力穩人幣 免美藉機打貨幣戰
專家樓論 - 「共享」不再？
「共享」不再？