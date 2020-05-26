我相信大部分「哈日族」也跟我一樣，在疫情下，不時也想起日本。食物，往往令人回味，置身日式料理店，是令人尋回那種旅行感覺的捷徑。

上星期的一個下午，正想着吃甚麼，突然眼前見到一間新開的拉麵店，在門口仔細看過餐牌後，心想：「原來這家拉麵店來自大阪，照片中的拉麵好像很不錯，噢……真的很掛念日本，好！就試一下。」

進店後，店內的裝潢很日系，彷彿踏進「多拉A夢」的隨意門，我立即柯打了一客醬油拉麵，湯頭鮮甜、清而不膩，便急不及待放到臉書跟戰友分享。

大家紛紛留言：「真的很想念日本啊！減肥也可吃拉麵嗎？」

戰友有這種疑問，倒也不奇怪，拉麵一向給人肥膩的感覺，畢竟，大部分拉麵都用上豬骨湯底。當然，豬骨湯以大量豬骨熬製，而豬骨的脂肪又的確很高。其實，除了豬骨湯底外，也有較低卡的湯底，依次排列為醬油、鹽湯和麵豉湯底等。

最致肥的豬骨湯拉麵，可達八百五十至九百卡不等，相反，最低卡的醬油湯，只有約四百七十卡，當然，還要注意高卡陷阱，很多餐廳所用的叉燒都是半肥瘦呢！

為大家介紹一家位於日本東京都中央區築地、擁六十年歷史的老字號拉麵店，名為「若葉」，由兩夫婦經營，只有立食，但每次也見長長的人龍。其湯頭是清澈鮮甜的鰹魚醬油味，加上麵條幼而彈牙，我肯定大家一試難忘。