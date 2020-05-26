國安法掀惡戰 美明攻還有暗箭？

全國人大會議開幕，中央推出「港區國安法」，不單要為香港止暴制亂，並要重挫反對派在港的「奪權計劃」，以及堵塞香港這個國安大漏洞，防止美國等外部勢力藉香港衝擊中國國家安全。

23條拖足23年 中央一直容忍

由於國安法觸及中央、反對派以及美國未來在港誰主浮沉，大家都會視此為重大一戰，各方在這場硬碰硬中都絕不言退，香港這個戰場必成最大輸家。

香港其實有責任維護國家安全，《基本法》23條也早有明確規定，並容許香港自行立法。而原本中央官員心態亦是事不關己，無謂自找麻煩，故只是催促香港特首立法，但23年過去，香港還未能交功課：首3位特首中，董建華嘗試立法失敗；曾蔭權縱看到澳門2009年時完成類似立法，亦一直迴避；強硬如梁振英亦是採拖字訣。

中央官員對此一直容忍，就算2014年爆發佔中，中央亦抱息事寧人態度，只在2017年換上姿態較軟的林鄭月娥當特首，讓她與反對派的民主黨和教協修好，圖締造23條立法氣氛，結果她在去年反逃犯條例修訂風波時，反被民主黨等背插一刀。

中央不能容忍的是，反修例風波暴露出4類危害國家安全行為，大幅升級，即1.分裂國家：公然鼓吹港獨、自決、公投等主張；2.顛覆國家政權：公然污辱污損國旗國徽、煽動港人反中反共、圍攻中央駐港機構；3.恐怖活動：暴力對抗警方執法、毁損公共設施和財物，以及癱瘓政府管制及立法會運作；4.外部勢力干預香港：香港反中亂港勢力與美國和台灣勢力勾連合流，從事危害中國國家安全活動。

港人反彈國際影響 兩顧慮已漸失

這些行為已嚴重威脅國家領土完整和國家主權等國家核心利益，港區國安法就是要制止這4大類行為。或許有人認為中央誇大威脅，但港人反中央的行為，俯拾即是，近期如香港大學學生會候選會長就表明「香港獨立是對港人來說是最為理想的出路」，反對派軍師戴耀廷撰文《真攬炒十步》，首幾步就是在立法會搶佔過半數議席，然後癱瘓立會及政府，到第十步時就可「攬着中共一起跳崖」。如此公然叫陣，要港獨、要攬炒中共，中央怎會容忍？

香港若成功獨立，更會造成骨牌效應，台灣民進黨必然將台灣獨立正名化，新疆及西藏的分離主義在外國推動下，必然變得更激烈和暴力化，中國隨時給分裂為幾大塊，中央領導人不單不能令民族復興，反成民族罪人。

中央視香港為可令中國大壩崩潰的蟻穴，香港無力為23條立法堵塞漏洞，中央就不惜代價都要出手。

況且，中央處理香港事務向有兩大顧慮，這些都正在消失。一是顧慮港人反彈，但現在香港民情受到煽動而普遍反共，連逃犯條例修訂原本主要針對內地逃港的利益集團人士，不損港人自由，港人卻也受煽惑而恐懼自己會被拘回內地，那中央更感到與港人就23條立法或國安法，無法理性溝通，惟有先斬後奏。

二是顧慮國際。中國處理香港事務，向來會考慮西方反應，免影響中國外交，但美國總統特朗普對華已儼如發動新冷戰，在貿易、科技、金融、台灣、軍事上處處打擊中國，中國自然會相信是否立港區國安法，中美都要大打一場。

商界民眾支持減 反對派有內憂

對港區國安法，香港反對派必然強硬回應。反對派力量乘着去年反修例運動而大為壯大，有發動數以十萬計示威者能力，又幾近可癱瘓立會工作，加上美國朝野撑腰，反港府反中央能量龐大，但現在內裏卻不無隱憂。

其一，少了本地商界支持。去年反修例運動，傳聞不少本地商家因擔心在內地被捕風險上升，因而出錢出力支持反修例。中央在推出國安法前，讓本地建制派組成香港再出發大聯盟，吸納本地商家，大有既往不咎態度，加上反對派「攬炒」行動損害本港經濟，亦不利商界利益，商界對反對派的支持已大減。

其二，民眾支持力度可能在減弱中。持續一年的反政府運動令中間民眾出現疲態，加上新冠疫情令港人面對無生意、減薪、失業等衝擊，昔日大叫攬炒口號、支持暴力等極端手段，志在威脅政府，現在卻可能傷及個人利益。反對派為了鞏固群眾支持，現在不單不提攬炒，反指中央推國安法是攬炒香港，要中央背上攬炒這黑鑊。

其三，反對派主流派要煩惱是否加入街頭暴力抗爭。反對派主流派一向錫身，最重搶議席以奪權力。去年11月區議會選舉前兩個月，反對派就讓街頭暴力降溫，以免嚇走中間選民，這策略十分成功，令反派橫掃區議會議席。9月立法會選舉將至，那反對派主流派應走到幕前與勇武派聯手，推動街頭暴力抗爭？還是與勇武派分離，令街頭暴力收斂，讓他們能收割中間選票呢？

就算反對派頭臉人物想狠打一場，但不少背負控罪待審，若想博法庭同情輕判，讓街頭暴力惡化可能惹來法官要判有阻嚇力刑罰。

然而對反對派行動影響最大的，是他們口中的「國際綫」，即外國勢力尤其美國的支持。反對派對此可放心，且看特朗普高姿態反對國安法，因國安法擺明要「斬斷」美國借香港打擊中國這「無形之手」，且反華也可助他爭取總統大選選票，故必重手反擊北京。

特朗普過去兩年多，在中美貿易戰上，已無所不用其極，為了進一步打遏中國，他還在籌備4狠招，即沒收中國持有約1.1萬億美元美債、剝奪中國在美的主權豁免、大幅加徵中國貨關稅、要美資廠由大陸搬回美國等，但這些招數傷華亦害己，故遲遲未出台。現在為反擊國安法而加快出手，對中國亦不算額外打壓。

美明招陰招 金融大鱷恐狙擊香港？

特朗普另一出手方向，是按國會去年通過的《香港人權與民主法案》而行，包括1.提出一份名單，制裁打壓香港基本自由的中國和香港官員等人，凍結其在美資產或拒絕入境，2.禁止高科技產品輸給香港，3.取消香港獨立關稅區地位。取消香港獨立關稅區地位，自是重創香港，但北京亦計過，美國每年在港賺取逾300億美元貿易順差、超過1300間美企在港營運，香港傷時，美資亦不會好過。

除了這些明招，還可能有陰招，如支持金融大鱷狙擊香港。外資大鱷狙擊香港，不少會先揀遠期港滙入手，因時間長、成交少、易操控，港滙一年期遠期合約上周五被大力質低，與現貨出現罕見的781點子差距，似有大鱷身影。特朗普有沒有計劃針對香港金融，外界不得而知，不過他的前軍師班農（Stephen Bannon）就與多次做空香港的大炒友巴斯（Kyle Bass）極為老友，特朗普的國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）近日警告，國安法會令香港資金嚴重外流、香港金融中心地位不保，客觀上金融大鱷可借此造勢狙擊香港。

港區國安法是沒有硝煙的戰爭，戰場就在香港，港人政見無論是藍是黃，都將會是損失最大的一群。

▲ 港區國安法觸及中央、反對派以及美國未來在港誰主浮沉，香港這個戰場必成最大輸家。（資料圖片）