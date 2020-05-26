學校疫下授課 應善用各種渠道

新冠肺炎疫情影響各地教學，英國劍橋大學近日便宣布下學年所有課程都將在網上教授。遙距教學凸顯數碼鴻溝問題嚴重，教育者應發掘多種途徑達致停課不停學。

各地學府在疫情期間被迫停止面對面授課、改為網上進行，劍橋大學上周宣布延續有關措施至明年中期。其他學府亦或陸續仿效，美國波士頓大學及俄勒岡州立大學表示，若疫情在今年秋季仍未退散，會有計劃應對，包括繼續在網上授課。

美國哈佛大學醫學院上月公布的研究指，除非醫療資源變得更充裕、或發現新冠病毒的治療方法與疫苗，現有的社交隔離措施應斷續實施至2022年。

僅網上教學 難支援基層生

遙距教學為基層兒童帶來極大挑戰，英國牛津大學學者Victoria Nash及Rebecca Eynon撰文指，並非所有家庭有電腦或穩定網絡，各地政府皆以提供電腦及協助安裝上網裝置等方式提供協助，但單是提供工具無法保證科技能夠被善用，缺乏數碼技能的基層家庭也較難支援孩子使用科技，令網上教學的正面功效無法發揮，反而打擊孩子的學習動力。

港府已透過關愛基金資助合資格基層學生購買流動電腦裝置進行網上學習，並循合共9億元的防疫抗疫基金資助家長，購買學習教材及電子學習裝置。本地坊間亦有電訊商如香港寬頻為有需要學生提供免費流動數據服務，支援進行網上學習。

然而，即使有提供硬件，數碼鴻溝仍極難克服。香港救助兒童會本月調查顯示，逾66%受訪學生在網上學習時難以專注，逾三分一表示只學到「很少」，乃至「沒有學到」知識，亦有近7成希望「課堂後教師上載錄影記錄到學習平台」，以便隨時重溫。

教育電視收音機 也可教學

Nash及Eynon表示，學校應善用所有溝通渠道進行教學協助弱勢兒童，包括用教育電視、收音機、播客（podcast）、及手機教育平台等低頻寬方式。

世界銀行亦表示，錄像的一大好處是可讓學生多次重複觀看教學內容，增加學習功效。其他如手機短訊及影印教材（見表），亦可起輔助作用。

各地遙距教學或會持續一段時間，本港亦或難逃在家上學的安排。但除了在網上教課及提供相關支援，學校還需考慮學生能否適應，並提供多種選擇，盡量避免科技帶來的不公平。

▲ 在疫情下，各地遙距教學或會持續一段時間，學校應善用多種渠道令學生適應。（資料圖片）