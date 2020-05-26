疫情陰霾礙經貿 中央報告穩中求勝

李克強總理於《十三屆人大三次會議》開幕會中發表《政府工作報告》（以下簡稱「報告」），「報告」大獲好評，贏來全場30多次掌聲。大眾認為報告的篇幅雖短（20頁約一萬字），但內容精簡務實。

世界經濟低迷 達標得來不易

從結構分析，報告中，去年至今的「工作回顧」佔了十分之一篇幅，新冠疫情防控佔另外十分之一，今年發展目標及下一階段工作部署佔約三分之二，這結構比例反映出這三部分內容的重要性。

無可否認，去年下半年至今，全世界的環境都非常複雜，包括新冠肺炎病毒全球肆虐、中美貿易戰愈演愈烈等。這些史無前例的事件一直嚴重地影響着環球經濟、政治、民生及科技發展，中國更是首當其衝。料在世界經濟低迷、國際經貿摩擦加劇、國內經濟下行壓力加大等不利情況之下，中央政府去年仍能完成主要工作目標，確實來得不容易。這成績反映在過去一年多，中央與各省市政府上下一心、努力奮鬥，為國家及人民作出不少貢獻。大會中贏來多番全場掌聲便是贊揚政府工作的最佳見證。

全球經濟學家對未來全球疫情好轉及經濟復甦的可能性未感樂觀，因此政府對策劃未來工作亦不敢掉以輕心。在《報告》中，李克強總理為未來工作審慎地定下六大主要任務，包括「穩企業保就業」、「激發市場動力」、「擴大內需」、「落實脫貧目標」、「推進對外開放」，以及「保障和改善民生」。筆者認為政府未來工作挑戰重重，難度比起今年初的不遑多讓，甚至乎有過之而無不及。但無論如何，香港作為國家的一分子，香港政府及廣大市民必然責無旁貸，要盡力與國家配合，支持中央把工作任務做到最好。

六穩+六保 穩就業保民生

《報告》的引發的另一熱門話題，是國家在下一階段工作計劃中，並沒有一如既往，制定下年全年經濟增速具體目標。李克強總理解釋主要原因是未來全球疫情和經貿不確定性很大，國家發展難以預測。因此，政府將會把精力聚焦在「六穩」和「六保」：紮實做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期（六穩）的工作，全面落實保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉（六保）。

不設經濟增長目標 明智之舉

現階段，國家正在逐步復工復市，政府在統籌工作上不容有失。政府的首要工作「以保促穩」，才能「穩中求勝」；換句話說，能守住「六保」的底綫，便能穩定經濟。筆者非常贊同中央的決定。所謂「非常時期採取非常手段」，在疫情和經貿不明朗的大前提之下，中央不設經濟增長目標，是明智之舉。不然的話，各省市及各政府部門便會為求達標，而浪費精力和時間去做一些對國家經濟復甦毫無建設性的工作，結果忽略了「六穩」、「六保」的重要任務。

事實上，雖然量化的硬指標在《報告》中欠奉，但上述政府為未來工作定下的六大任務方向所需要做的工作，都明確地在《報告》中列出。筆者認為不設硬指標的另一好處是靈活性，政府在執行工作時毋須被硬指標牽着鼻子走，反之可以根據實際情況的變動（例如疫情再爆發）而適當地調整工作的細節。

疫戰貿戰夾擊 抗疫者才是英雄

總言之，筆者欣見今年國家在全球「疫」戰和中美貿戰的雙重夾擊之下，還能完成工作任務的基本目標。然而，就《政府工作報告》而言，盡管贏得30多次掌聲，但筆者偏向給它50分，剩下的50分是屬於國家所有抗疫工作者的。他們永遠都是14億中國人的英雄！

▲ 在疫情和經貿不明朗下，中央不設經濟增長目標，是明智之舉。免各地部門忽略「六穩」、「六保」的重要任務。圖為國務院總理李克強作政府工作報告。（中新社資料圖片）