京挺港解深層次問題 提供土地？ 韓正：前提要有國安法 建立安定環境 政治版 2020/05/26 分享： 掌管港澳事務的國務院副總理韓正上周六（23日）接見港區全國政協委員時，多次表明中央全力支持香港解決深層次問題。接近中方消息人士指，這暗示中央在「港區國安法」之後，有意助本港處理困擾多年的土地房屋問題。 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 最快9月實施 譚耀宗：立法有迫切性 今日 最快9月實施 譚耀宗：立法有迫切性 英擬提BNO港人庇護 台或停特殊待遇 今日 英擬提BNO港人庇護 台或停特殊待遇 最新專欄文章 更多 京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 2020/05/25 京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 中央出手與本地立法 揭3大分別 2020/05/23 中央出手與本地立法 揭3大分別 拆解中央出手立法的時機 2020/05/22 拆解中央出手立法的時機 打擊港獨 中央趁人大推國安法？ 2020/05/21 打擊港獨 中央趁人大推國安法？ 23條立法部署 北京兩會露端倪 2020/05/20 23條立法部署 北京兩會露端倪 傅流螢 國安法 香港 經濟 大灣區 樓價 社會民生 填海 公屋 民建聯 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入