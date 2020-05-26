掌管港澳事務的國務院副總理韓正上周六（23日）接見港區全國政協委員時，多次表明中央全力支持香港解決深層次問題。接近中方消息人士指，這暗示中央在「港區國安法」之後，有意助本港處理困擾多年的土地房屋問題。

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