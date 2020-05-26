中國致力穩人幣 免美藉機打貨幣戰

人民幣兌美元滙價昨天大幅下調，皆因中美角力升級，資金出於避險需要，流向美元，增加人幣貶值壓力。惟中方致力避免中美關係惡化，盡力保持人幣滙率穩定，以免給美方有藉口打貨幣戰，加大經濟下行壓力。

憂港成角力場 資金避險買美元

人民幣中間價昨報7.1209，比上日大幅下調270點子，創2008年3月以來新低，離岸價亦曾跌破7.15。

中間價大幅低開，惹來市場揣測人行是否默許人幣貶值，藉此刺激出口。惟當前環球經濟衰退，對中國商品需求大減，人幣走軟根本對刺激出口起不到多大作用。

人幣走弱，其中一個主因相信是，人大上周五宣布審議港區國安法，引起市場震盪，人幣在岸價當天收跌418點子，其後美國威脅可能取消給予香港特殊地位，市場預期香港問題將引爆新一輪中美角力。資金為了避險，紛紛流入美元，導致人幣偏軟，人行只是因應定價機制而對中間價作出調整。

事實上，人幣走軟是意料中事，疫情令環球資金避險情緒高漲，尤其當美國疫情自3月初開始爆升，儲局連番減息、無限量寬，並與多國央行訂立臨時美元流動性互換協議，確保以美元為主的金融體系能繼續有效運作，令美滙從94.895的低位反彈。加上中國受疫情影響，政府工作報告罕有地不設今年GDP增長目標，凸顯中國當前經濟疲弱，令人幣受壓。

美國總統特朗普為了轉移國民對其抗疫不力的視綫，除了不斷對華追責，更連番出手大打科技戰和金融戰，甚至威脅重啟貿易戰，目的是要從多方位遏華，拖慢中國經濟復甦步伐。中美博弈升級，支撑市場對美元的避險需求，使人幣短期反覆偏軟。

爭時間穩經濟 增底氣與美周旋

盡管美國遏華招數愈出愈狠，但中國仍致力避免與美國經濟脫鈎，不斷加力買美國農產品，並致力避免人幣滙率大幅波動。美滙自3月9日從低位回升，至今累升5.2%，但人幣兌美元同期只下跌2.6%，反映中國並沒有讓人幣大幅貶值，用行動來凸顯其落實首階段貿易協議的決心。

可是，特朗普持續對華挑釁，尤其在大選前更會不斷打中國牌，令中美緊張局勢無可避免升級，人民幣短期仍存在貶值壓力。中方須保持定力，避免給美方有任何藉口重啟貿戰或加力打貨幣戰，打亂中國穩經濟復甦的節奏。

當前中國疫情受控，只要做好六保和六穩工作，有望成為全球首個復甦的國家，再加上市場預期美國明年會實施負利率來刺激經濟，令中美息差拉闊，可能扭轉現時人幣反覆偏軟形勢。中國須沉着應對，爭取時間穩經濟，增底氣跟美國周旋。

責任編輯：劉婉雯