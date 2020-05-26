  • 27°C
香港時間 : 2020526日 (二) 03:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特拒公開戴口罩 官員怎解畫？

國際版 2020/05/26

分享：

美國社會視戴口罩為禁忌，尤其是不信科學的右翼陣營，故總統特朗普（Donald Trump）一直堅拒公開戴上口罩。

白宮負責協調新冠肺炎疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）近日受訪時表示，除非一人

...

欄名 : 知識庫

相關文章

特唱好經濟挽選情 指年底改善明年急彈
今日
特唱好經濟挽選情 指年底改善明年急彈
東京北海道撤緊急令 全日本鬆綁
今日
東京北海道撤緊急令 全日本鬆綁
巴西疫情惡化 美實施入境禁令
今日
巴西疫情惡化 美實施入境禁令
德國爆教會感染 逾百人確診
今日
德國爆教會感染 逾百人確診

最新專欄文章 更多

英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨
2020/05/23
英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨
美3大車廠 復工進度如何？
2020/05/22
美3大車廠 復工進度如何？
川崎症罕見兒童病 可致命
2020/05/21
川崎症罕見兒童病 可致命
「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正
2020/05/20
「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正
美死亡數字居首 皆因健康差？
2020/05/19
美死亡數字居首 皆因健康差？
疫情 新冠肺炎疫情 特朗普

上一篇文章

巴西疫情惡化 美實施入境禁令

下一篇文章

德國爆教會感染 逾百人確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

中國致力穩人幣 免美藉機打貨幣戰
中國致力穩人幣 免美藉機打貨幣戰
專家樓論 - 「共享」不再？
「共享」不再？