特拒公開戴口罩 官員怎解畫？ 國際版 2020/05/26 分享： 美國社會視戴口罩為禁忌，尤其是不信科學的右翼陣營，故總統特朗普（Donald Trump）一直堅拒公開戴上口罩。 白宮負責協調新冠肺炎疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）近日受訪時表示，除非一人 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 特唱好經濟挽選情 指年底改善明年急彈 今日 特唱好經濟挽選情 指年底改善明年急彈 東京北海道撤緊急令 全日本鬆綁 今日 東京北海道撤緊急令 全日本鬆綁 巴西疫情惡化 美實施入境禁令 今日 巴西疫情惡化 美實施入境禁令 德國爆教會感染 逾百人確診 今日 德國爆教會感染 逾百人確診 最新專欄文章 更多 英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨 2020/05/23 英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨 美3大車廠 復工進度如何？ 2020/05/22 美3大車廠 復工進度如何？ 川崎症罕見兒童病 可致命 2020/05/21 川崎症罕見兒童病 可致命 「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正 2020/05/20 「羥氯喹」抗瘧疾 可致心率不正 美死亡數字居首 皆因健康差？ 2020/05/19 美死亡數字居首 皆因健康差？ 疫情 新冠肺炎疫情 特朗普 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入