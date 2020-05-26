特拒公開戴口罩 官員怎解畫？

美國社會視戴口罩為禁忌，尤其是不信科學的右翼陣營，故總統特朗普（Donald Trump）一直堅拒公開戴上口罩。

白宮負責協調新冠肺炎疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）近日受訪時表示，除非一人

...