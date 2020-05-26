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買7Café咖啡券 送JEANASIS隨行玻璃樽

行政人員版 04:00 2020/05/26

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黛安細細個已經係環保小先鋒，行街食飯一定自備水樽。最近7Café首度聯乘日本潮流服飾品牌JEANASIS，推出隨行玻璃樽，透明玻璃樽身配上藍色或綠色隔熱硅膠圈，設計簡約又時尚，用來裝熱咖啡亦唔怕燙手，完全係黛安最鍾意嘅style！

玻璃樽用嚟載冷或熱咖啡、茶、水甚至酸性飲品都得。呢個玻璃樽樽口係平口設計，方便放入茶包或加入水果；玻璃樽嘅耐熱高達100度㖭。

想得到咁型格嘅隨行玻璃樽好簡單，即日起至6月21日，只要去7-Eleven買一本$140嘅「7Café即磨咖啡券」，包括10張7Café咖啡券，即送JEANASIS玻璃樽一個，數量有限，售完即止。咖啡券可換7Café任何口味熱或凍即磨咖啡，有效日期至今年7月31日。

黛安仲知道，7-Eleven亦會推出由法國Gâteau Mille Crêpes演變而成嘅7-SELECT雲尼拿千層蛋糕，嚴選100%日本原材料製成班戟皮，班戟透薄軟綿，再配上北海道牛奶雲尼拿忌廉，口感軟滑細膩，只售$18，真係一試難忘呀。由聽日（27日）起，到7-Eleven就可以品嘗到新品喇！

本文轉載自《晴報

即日起去7仔買「7Café即磨咖啡券」，可獲JEANASIS靚靚玻璃樽。

JEANASIS玻璃樽可以盛載不同冷熱飲品，耐熱高達100度。

7-SELECT雲尼拿千層蛋糕口感軟滑細膩，一試難忘。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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