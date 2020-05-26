AlipayHK登陸龍運巴士 續擴充小巴的士服務

黛安平時出街鍾意用電子銀包付款，最近收到好消息，就係AlipayHK正式支持全綫龍運巴士服務，即日起超過250部龍運巴士都可以用AlipayHK易乘碼付款喇，真係非常方便。AlipayHK去年初已喺專綫小巴投入服務，陸續有近1,500部綠色小巴都用到呢個付款方式。AlipayHK話，近月希望加入嘅的士司機比上年增加近5成。

Alipay Payment Services（HK）Limited行政總裁陳婉真同黛安分享，佢話今次本地交通同跨境服務全面升級，希望未來與不同交通服務營辦商合作，不斷擴展跨境服務。

另外，AlipayHK亦與日本流動支付方案PayPay合作，覆蓋PayPay數十萬間加盟店。用戶喺日本見到AlipayHK或PayPay及支付寶標識，都可以用AlipayHK消費喇。喺內地亦可預約Call車及共享單車服務，用戶喺「跨境服務」嘅「內地」專區點擊「滴滴出行」即可預約內地快車及專車等。大家快啲下載AlipayHK，方便隨時搭車出街Shopping都可以用到。

本文轉載自《晴報》

▲ AlipayHK正式接入PayPay網絡，在日本也可使用AlipayHK消費。

▲ 因疫情關係，愈來愈多人用電子錢包付車費，不少司機已安裝了AlipayHK。