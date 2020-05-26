  • 28°C
香港時間 : 2020526日 (二) 04:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

AlipayHK登陸龍運巴士 續擴充小巴的士服務

行政人員版 04:00 2020/05/26

分享：

黛安平時出街鍾意用電子銀包付款，最近收到好消息，就係AlipayHK正式支持全綫龍運巴士服務，即日起超過250部龍運巴士都可以用AlipayHK易乘碼付款喇，真係非常方便。AlipayHK去年初已喺專綫小巴投入服務，陸續有近1,500部綠色小巴都用到呢個付款方式。AlipayHK話，近月希望加入嘅的士司機比上年增加近5成。

Alipay Payment Services（HK）Limited行政總裁陳婉真同黛安分享，佢話今次本地交通同跨境服務全面升級，希望未來與不同交通服務營辦商合作，不斷擴展跨境服務。

另外，AlipayHK亦與日本流動支付方案PayPay合作，覆蓋PayPay數十萬間加盟店。用戶喺日本見到AlipayHK或PayPay及支付寶標識，都可以用AlipayHK消費喇。喺內地亦可預約Call車及共享單車服務，用戶喺「跨境服務」嘅「內地」專區點擊「滴滴出行」即可預約內地快車及專車等。大家快啲下載AlipayHK，方便隨時搭車出街Shopping都可以用到。

本文轉載自《晴報

AlipayHK正式接入PayPay網絡，在日本也可使用AlipayHK消費。

因疫情關係，愈來愈多人用電子錢包付車費，不少司機已安裝了AlipayHK。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 買7Café咖啡券 送JEANASIS隨行玻璃樽
今日
買7Café咖啡券 送JEANASIS隨行玻璃樽
八卦名利場 - 今日DSE考生到7-Eleven 憑准考證可獲思樂冰
2020/05/25
今日DSE考生到7-Eleven 憑准考證可獲思樂冰
八卦名利場 - 波鞋街創意口罩展 購物可換領特色口罩
2020/05/25
波鞋街創意口罩展 購物可換領特色口罩
八卦名利場 - DON DON DONKI落戶將軍澳南 勢成選購日本產品熱點
2020/05/22
DON DON DONKI落戶將軍澳南 勢成選購日本產品熱點
八卦名利場 - 維記牛奶80周年 聯乘香港電車推出懷舊甜品
2020/05/22
維記牛奶80周年 聯乘香港電車推出懷舊甜品

下一篇文章

買7Café咖啡券 送JEANASIS隨行玻璃樽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

中國致力穩人幣 免美藉機打貨幣戰
中國致力穩人幣 免美藉機打貨幣戰
專家樓論 - 「共享」不再？
「共享」不再？