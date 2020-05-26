滙豐私人銀行　以滙財策劃結合家族管治及辦公室諮詢　助客戶財富和家族資產世代相傳

亞洲地區的經濟在過去數十年持續騰飛，造就不少超高淨值客戶的財富迅速增長，同時對規劃其家族企業傳承日漸重視。滙豐私人銀行坐擁全方位私人滙財策劃平台，為相關客戶提供信託、家族管治及家族辦公室諮詢等多元服務，配合滙豐集團三大環球業務，在過去155年一直與他們結伴攜手走過創富、守富至傳富的不同階段，提供所需的專業支援，助其樹立各個人生里程碑，令家族財富與企業得以世代傳承。



新冠肺炎疫情在全球蔓延，滙豐私人銀行私人滙財策劃董事總經理兼家族管治及家族辦公室諮詢亞太區主管梁何敏儀指出，不同地區實施「封關」及居家抗疫等措施，不但改變了公眾的生活及消費模式，也令超高淨值客戶及家族加速審視企業長青的重要性，特別是對及早策動家族與家族企業的傳承規劃，更見積極和關注，以鞏固企業的發展根基。

疫情帶動慈善及創投事業，令傳承邁向多元

梁何敏儀喜見不少客戶響應同心抗疫，慷慨地在傳承規劃及家族辦公室服務範圍上加入慈善事業元素，銳意在這方面做得更多、更完善和更持久。「隨著疫情發展，相對其他地區，亞洲的復甦步伐可望更為迅速，滙豐私人銀行致力協助家族企業的新世代把握箇中機遇，利用創新科技及新商業模式，開展創投事業，令家族企業的發展與傳承更趨多元化。」

世紀疫情的出現，同樣加強了公眾以至家族企業對環境保護及科技應用的重視。滙豐私人銀行私人滙財策劃董事總經理兼亞太區主管李思穎直言，作為私人銀行，為超高淨值客戶管理龐大資產亦是該行的重任之一，近期留意到客戶投放資金的趨勢，聚焦於水、森林等與天然資源或可持續發展相關的投資類別，也更看重科技投資項目。近年來，我們也觀察到，客戶在投資新領域或創業時往往會利用他們家族辦公室的平台進行投資和管理。我們在協助客戶的傳承規劃時會與客戶探討創新企業和創投項目如何歸納到客戶總體的傳承方案和理念中。

除此之外，最近也有許多客戶積極參與抗疫慈善活動，大力投放資金和時間來幫助有需要人士。例如客戶在得知有特殊需要兒童的低收入家庭因疫情下面臨不少困難后，立即聯繫我們的慈善諮詢及事業服務團隊，迅速成立緊急關懷基金會，幫助超過1000名有特殊需要兒童，提供即時支援，助其渡過難關。

具全方位私銀及環球業務

滙豐私人銀行開展家族傳承業務已有70多年，在信託、慈善事務、家族管治及家族辦公室諮詢等不同範疇上，均具有豐富經驗。梁何敏儀闡述，該行銳意為超高淨值客戶及家族提供多元化財富管理平台，並化身家族成員溝通的獨立橋樑，除提供全面的私人銀行服務外，滙豐集團配備三大環球業務，分別是財富管理及個人銀行、工商金融，以及環球銀行及資本市場，讓客戶在創富、守富及傳富的不同階段中，皆有專業可靠的團隊與他們並肩面對種種新機遇和挑戰。

「在創富期間，工商金融服務或較能滿足企業日常營運所需，隨著生意規模日增，環球銀行及資本市場便可幫助客戶實現拓展資本市場的目標；直至他們累積相當資產後，滙豐的財富管理及個人銀行正可陪伴客戶及其家族成員走過守業階段。」梁何敏儀強調，滙豐私人銀行旗下的私人滙財策劃平台，既可讓客戶更有效率地分隔其企業與家族資產，達到所需保障；也能透過提供信託、家族管治及家族辦公室諮詢等不同服務，幫助客戶更好地策劃傳富模式，為實現理想及一展抱負制定時間表，並支援其下一代執掌家族企業王國。

專設家族辦公室諮詢團隊

現時很多超高淨值客戶的投資項目及家族成員遍佈世界各地，梁何敏儀深信，滙豐集團業務覆蓋全球64個國家及地區，正可配合家族成員及投資取態的地域多元化，提供相應支援。「作為全球規模最大的信託機構之一，滙豐私人銀行於過去70多年為許多客戶進行承傳規劃，並專設獨特的家族管治及家族辦公室諮詢服務團隊，支援世界各地不同客戶，當中包括許多赫赫有名且成就非凡的家族，累積大量實戰經驗，使其可有效地進行家族企業、金融以至非金融資產的跨代傳承，達至薪火相傳。」

對於近年家族辦公室在亞洲逐漸興起，李思穎認為是大勢所趨，為具資產規模的客戶按所需提供一個備有貴賓式服務的前台，由一支專業團隊協助他們全面執行企業及家族的傳承工作，並兼享財富管理、資產配置、各地稅務及法律支援，以至企業接班人培訓等增值配套服務。

滙豐私人銀行精英雲集，早前在2019年《亞洲私人銀行家》傑出獎中獲頒多個重要奬項，包括最佳香港私人銀行及最佳財富規劃團隊。李思穎稱，現時私人滙財策劃團隊在亞洲約有320人，包括擅長家族傳承、家族辦公室諮詢、財富規劃、信託管理、慈善諮詢及私人慈善基金管理，以及專責遺囑承辦等不同範疇的專才，當中三分之一在新加坡，其餘在香港。軟硬件配置齊備，可為客戶處理法律信託、遺囑管理、家族管治、溝通，家族傳承的機制等事宜，並根據家族的不同情況及需要，量身訂造合適的方案，促進家族和諧穩定，讓家族財富代代相傳。

加強溝通助解紛爭

提到亞洲家族在傳承遇到的最大挑戰，梁何敏儀闡釋，常見是創業者日常投入企業營運，多著重安排規劃管理層傳承，卻忽略擁有權傳承，以至創業者交棒予下一代時困難重重。「同樣地，不少新一代接受西方教育，或有志創立個人事業，不一定有意接掌家族企業，故家族成員之間的溝通尤為重要，如了解下一代的能力及志向等，避免無謂的糾紛。」

近期, 她指客戶提出的挑戰除了短期的投資分配和企業營運波動外，也包括長遠的考量 – 幫助他人，回饋社會、以至如何有效全面的規劃家族傳承。他們深刻領悟到在危機時刻，擁有權、控制權和管理權一定要釐清，亦需深思下一代的參與及角色能帶給家族和家族企業的利益。滙豐私人滙財策劃在這範圍首先能以家族管治服務引領客戶梳理傳承思路：釐清價值觀，家族的願景，每個人的角色、擁有權、控制權、管理權的安排等。在落實傳承規劃藍圖時，我們夥拍客戶利用不同的「工具」— 例如遺囑、慈善架構、信托以及家族辦公室等， 來建立全面的傳承架構。

與此同時，她指亞洲家族在創業時，業務多集中於亞洲、香港或本土國家，隨著資產日益豐厚，逐步邁向地域多元化及資產多樣化，當中或牽涉不同法制，需要有專業的顧問協助他們制定較長遠的規劃，配合其目標。「我們的專業團隊薈萃70多年的經驗，為家族成員建立一個溝通的平台，繼而度身訂造一個涵蓋家族及企業管治的版圖，助企業釐定繼任人、於管治及監督不同層面、釐清家族成員的職權及職分，以及加強對下一代的培訓等，讓客戶跨越各種挑戰，確保傳承規劃藍圖可有效實踐。」

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由香港上海滙豐銀行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)及滙豐信託（香港）有限公司(HSBC Trustee (Hong Kong) Limited) 刊發。

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