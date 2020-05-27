一位讀著名戲劇學院的朋友，表演系畢業，說要發展直播帶貨事業，打算簽給經理人公司，希望慢慢擁有自己的直播間，定位是賣平價家居小商品。問她，直播或短視頻真的成了演藝訓練學生的一門新出路？她們中間最成功的前輩是「Papi醬」，搞笑短視頻起家，後來引入資本，成為製作和孵化新人的大產業。

另一個去朋友的出版社見工的「B站」（早前拍「後浪」宣傳片的平台，深受年輕世代及二次元文化愛好者歡迎）UP主（可理解為短視頻主持），專做化粧品試用視頻，由於點擊量不錯，時有品牌植入（所以收入靠的不是直播賣貨），每月淨做視頻自媒體，都有幾萬元（人民幣，下同）收入。那為甚麼要來當個視頻製作編輯？朋友問。

總體印象，這些年輕人對直播的態度不一，但似乎都是她們剛開展事業生命中不能繞過的選項。這兩位年輕人雖然都對短視頻製作或直播有想法，並覺得可憑此賺錢，但談下去就會發現，她們對這行當的前景並不樂觀，甚至有焦慮。

UP主年輕人對朋友坦白，做UP主雖然賺到錢，但好像永遠一個人在自己做，見不到世界，也沒有新東西和團隊的合作經驗，打天才波，早着先機幸運地賺到錢，但往後發展如何真沒有底。因為對她而言，這不是一門有專業、有地位的工種。

沒專業這個我未必認同，鏡頭前賣貨或展示試用經驗，如何演述得吸引，和牌子合作談生意回來等，還是需有相當技巧。其他如自己拍自己剪當然現在是人人皆懂。但社會地位低這方面，確是不少人提到的。雖然連名人老闆都衝着去當直播，但實情是，對直播的態度很矛盾，一方面可能覺得有點low，但另一方面，又有人不斷提醒：不要看輕一次直播賺幾百萬元的播主。