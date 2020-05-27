未來香港將如何？沒有人能切實地預告，但客觀情況告知，香港正處巨變中，往後可能有一段我們從來未曾想像過的嚴峻考驗。上周，大部分港人的心情都不能如常，整個城市的電波氣場都震盪着恐懼的磁場。這陣子，身邊不少朋友都有不同的安排打算，各人處境和考量不同，沒有客觀上最該做或最不該做的事，只有於當事人來說，做他們主觀認為最適合和最安心的決定。

我沒有良方，但震撼過後，我們可選擇不讓恐懼或焦慮的情緒淹沒自己。心理學上的Cognitive Behavioral Therapy（CBT／認知行為治療），相信改變思考方式，能改善負面情緒。面對焦慮，先要調整自己的思緒：一、先評估發生在自身最差的情況可去到有幾差？心裏有底，就不會無止境地panic（慌張）下去，這就是prediction，not consternation（做客觀的自身預測，而非跌入主觀的擔憂狀態漩渦裏）。二、內心想作任何安排或計劃的話，齋諗無意思，必須行動——蒐集資料、詢問過來人，甚至真的踏出第一步也好——勿讓自己空想，否則只會更鬱悶、更慌。當一個人付諸行動時，他起碼有一種掌握感，這種掌握感能與無力／無助感抗衡。這就是action，not isolation（採取行動，而非光想繼而把自己陷入主觀的無援狀態）。

曾有人問我，香港有甚麼特質？對我來說，香港獨特之處並非那些經濟繁榮、亞洲金融中心，又或港人好醒之類，而是香港人的血脈裏，含有很高自強不息的resilience（韌力），這也是我很自豪地給對方的答案。Resilience Quotient，韌力商數，就是指：一、面對逆境和壓力之能力（即適應力）；二、逆境過後反彈之能力（即復元力）。香港人近年經歷的風浪不小，我們都有憂心和揪心的時刻，但我們韌力非凡，從來關關難過關關過。面對未來可能很嚴峻的挑戰，我們要一如以往，沉着氣保持靱力，更要保存實力和體力，一步一步迎刃而上。