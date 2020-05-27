李小加再倡新股通 引北水補美資空缺

港交所（00388）在中概股回歸以外，繼續尋找新增長點。行政總裁李小加最新提倡以大灣區為試點，推行中港「新股通」。一旦成事，不單可成為股票互聯互通機制的突破點，更有望補白美資預期減少中概股的資金空缺。

...