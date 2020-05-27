李小加再倡新股通 引北水補美資空缺 評．析．天下版 2020/05/27 分享： 港交所（00388）在中概股回歸以外，繼續尋找新增長點。行政總裁李小加最新提倡以大灣區為試點，推行中港「新股通」。一旦成事，不單可成為股票互聯互通機制的突破點，更有望補白美資預期減少中概股的資金空缺。 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 國金中心受考驗 穩資金還要息紛爭 2020/05/26 國金中心受考驗 穩資金還要息紛爭 交易講場 - 美收緊上市要求 港受惠中概股回流？ 2020/05/25 美收緊上市要求 港受惠中概股回流？ 交易講場 - 政治市底綫思維 港股支持何在？ 2020/05/23 政治市底綫思維 港股支持何在？ 交易講場 - 美迫中概股湧港 亢奮勿忘風險 2020/05/22 美迫中概股湧港 亢奮勿忘風險 交易講場 - 前事不忘 新經濟股大賺仍要防 2020/05/21 前事不忘 新經濟股大賺仍要防 金融 經濟 香港 香港交易所（00388） 李小加 中國 美國 銀行 美股 大灣區 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入