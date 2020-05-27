填補立法缺失 保國安遏港獨台獨

面對當前香港社會局勢對國家安全構成的威脅和損害，以及外國反華勢力利用香港從事分裂國家活動升級，而香港回歸20多年來，未能就基本法23條立法，全國人大依照憲法和基本法，從國家層面推動香港維護國家安全立法工作，合情合理合法，且具有十分的必要性和緊迫性。

全球重視國安 美國多例保障

皮之不存，毛將焉附？國家安全是國家賴以生存發展的重要前提，失去安全，國家核心利益將得不到保護，甚至亡國，國民的根本利益亦將蕩然無存。因此，全世界任何一個國家都將國家安全放在首要位置。各國根據實際需要，制定相關的國家安全法規。

以美國為例，就先後制定了20部與國家安全相關的法律，其中包括《國家安全法》、《煽動叛亂法》、《間諜法》、《外國情報監視法》等，以防止來自外部的威脅和內部的叛亂。

又由於國家安全關乎國家整體利益，故國家安全立法屬於中央事權，由國家層面立法，除非受中央特別授權，否則地方無權立法，這就如同國防和外交一般。中央政府對全國（包括所屬地方行政區域）的國家安全負有最終責任，同時也享有最高權力，這是世界各國的普遍通例﹔而全國人民代表大會作為國家最高權力機關，是國家主權的代表，全國人大完全有責有權將「香港版的國家安全法」列入《基本法》附件三。

去年下半年香港發生的反修例風波最終演變成暴亂，它不僅嚴重破壞了香港的社會秩序，令經濟出現罕見的負增長，更侵蝕了香港的法治基石。暴亂中，有人公開打砸商舖，火燒銀行，衝擊政府機構。他們公然鼓吹「香港獨立」，侮辱國旗和國徽，甚至土製炸彈和私藏槍枝。這場風波至今仍未完全平息，近日又開始蠢蠢欲動，大有常態化之勢，攻擊對象亦由原先的警察擴大至平民，其性質帶有明顯的恐怖主義色彩。

反修例演變暴亂 公然鼓吹港獨

香港街頭有組織的暴亂與國外勢力有着千絲萬縷的關係。他們的領導人物頻頻遠渡重洋向美國主子「滙報」並領取「聖旨」。他們利用香港長期積累的某些深層次社會矛盾，煽動青年人和學生敵視政府、仇恨國家，與全社會和人民為敵，其中有些人甚至墮落成無人性的暴亂分子。

從深層次來看，香港亂港勢力一直圖謀取得香港的管治權，他們與國外勢力勾結合謀，獲取其非法活動資金，從事有組織有目的的分裂、顛覆、滲透、破壞活動，成為外部勢力在香港的代理人。

美港「人權法」 干涉中國內政

近日來，那些原本躲在幕後的外部勢力迫不及待地丟掉遮羞布，直接通過各種途徑為亂港分子撑腰，公開干涉中國內政，拋出所謂的《香港人權與民主法案》，用美國的國內立法來干涉我國內政。而香港的某些亂港精英分子竟公開表態「歡迎美國干涉」。

以上種種現象充分表明，香港已成為外部勢力干涉、顛覆我國的橋頭堡，成為外部勢力對我國政治施壓的一張「王牌」。

從結果來看，動亂中首當其衝的直接受害者是香港社會和廣大民眾。香港社會為之付出了沉重的代價。自去年下半年以來，由於香港動亂，訪港遊客人數銳減、零售業蕭條、GDP負增長、失業率上升。有8,000多人因參與動亂被捕，其中很多是在校學習的大學生，甚至中學生。

根據香港基本法第23條，香港政府早就應該對國家安全立法，但因種種原因未能落實，並難以在短期內如願，這就造成香港國安立法的缺失，令香港在維護國家安全方面處於「不設防」狀態，不能有效防範和懲治危害國家安全的敵對行為。

立法利港發展 有利兩岸統一

去年下半年，正值台灣大選前夕，外部勢力搞亂香港的另一層圖謀是破壞「一國兩制」在香港的落實。否定「一國兩制」，實際上是支持了台灣反對「一國兩制」和圖謀「台獨」的蔡英文。眾所周知，蔡英文是美國在台灣的代理人，政治上對美國言聽計從，經濟上每年購買美國巨額軍備，戰略上配合美國對華實施封鎖。

特朗普上台以來，對華發動了貿易戰、科技戰和金融戰，以及支持香港動亂破壞「一個兩制」的落實，支持「台獨」、「港獨」等，目的就是要遏制中國的崛起。故這次全國人大推動香港國安立法的舉動，也是對台獨分子和國外支持台獨勢力的重要警告。

總之，全國人大將國安法納入基本法附件三，填補了香港國安方面的立法缺失，必將有利於香港社會的長期穩定和發展，有利於「一國兩制」在香港的落實，有利於台灣的早日統一，有利於國家的長治久安。（完）

▲ 將國安法納入基本法附件三，有利香港社會長期穩定和發展，有利一國兩制在港落實，有利台灣早日統一，有利國家長治久安。（資料圖片）