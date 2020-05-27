在家多月終復課 學生情緒怎疏導？

本港今日起分階段復課，但學生多月在家上課，短期內或難以適應校園生活。學校除了追趕學習進度，還需多留意學生有否出現情緒問題。

適應校園需時 多關心減焦慮

受新冠疫情影響，本港停課多月，比暑假還要長。樹仁大學輔導暨研究中心早前在網上舉辦輔導心理學分享會，讓校長及教師了解學生焦慮及如何應對，以便迎接小學生長假後返學可能面對的問題。據中心輔導心理學家章景輝表示，學生因長期在家中學習導致生活常規寬鬆、及缺乏社交，皆需時間調節。

教育局早前向學校發指引，要求在復課前後安排都要準備好向學生提供情緒支援，例如對學生短期內可能出現的難以專注上課或完成作業等問題多予包容，並調節對他們的要求。多數人經歷令人困擾的事情後若得到適當關心和支援，情緒可自然復原（natural recovery）。

此外，教師應冷靜及以正面態度面對疫情，幫助年幼學生調節對疫情的反應。

本地已有學校特別設計活動幫助減低學生對復課的焦慮，聖文德天主教小學準備在6月復課首天全校各級不會上堂，而是與非牟利機構「JUST FEEL感講」合作舉行「歷九嘗新文德人」活動日，透過分享感受、互相勉勵等，幫助老師、家長及學生處理心情。此外，校方亦取消一至四年級、及六年級的下學期考試。

海外部分國家早前已陸續復課，當中的經驗或亦對本地有一定參考價值。丹麥上月15日局部復課，《紐約時報》報道指，其中一個讓當地家長喜聞樂見的新措施是小班教學，各班級被劃分為2至3個更小的群組，每個老師每日只與一個小班全日接觸，學生們亦只與同班同學玩耍，但此類安排在未增加人手的情況下，令當地老師壓力大增。

熟悉教師授課 保教學連貫性

據加拿大麥基爾大學分析，此類安排有助確保教學的延續性（continuity），在復課後尤其重要，因學生若曾經歷過重大創傷事件，會較難與他人建立關係及信任，並指當地魁北克政府的安排或成反面教材，當地復課後雖亦有小班教學措施（每班最多15人），但不少班級被平時較少見面的「生面口」教師管教。

學者認為，學校應盡可能讓學生見過的老師任教，或讓學生認識的校內人士輔助新老師授課。學生在長假後復課，恐難較快重拾以往的學習及生活節奏，學校宜多體諒學生的難處，盡可能提供協助。

▲ 本港今起分階段復課，但學生多月在家上課，短期內或難以適應校園生活。圖為教室桌椅為防疫加大間距。（資料圖片）