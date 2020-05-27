消除「月經貧窮」 FreePeriods保女性尊嚴

女性每月總有「嗰幾日唔方便」，需要用上各種衞生用品。這些每片數元、看似唾手可得的生活必需品，卻不是每位女士都負擔得起。外國近年掀起#FreePeriods運動，旨在為基層女性解決「月經貧窮」（Period poverty）的問題。適逢每年5月28日的「世界月經衞生日」（Menstrual Hygiene Day）將至，各界不妨關注女性的月經護理問題。

一般而言，女性會在10至15歲踏入青春期，生殖器官便會受荷爾蒙影響，開始周期性排出卵子，出現初經；直至45至55歲，荷爾蒙開始減少，才步向停經。聯合國人口基金指出，以每個月經周期28天、每次5天計算，女性平均一生經歷月事2,535天，即相當於近7年。

衞生用品開支 英6成女性難負擔

說起貧窮，人們大多聯想到缺乏食物、衣服、居所等，但原來月經來潮時所需的衞生用品，對很多女性也是一種負擔，部分更是生活在已發展國家。英國月經杯品牌Intimina去年訪問當地2,000名18至55歲的女性，發現她們每月平均花費10.24英鎊（約96.3港元）購買衞生用品；有60%受訪者表示她們需要節省其他開支，才能應付購買衞生用品的費用。

當地另一兒童慈善機構Plan International UK亦於2017年發表調查，指出當地1,000名受訪的14至21歲女生，有15%表示因經濟原因難以負擔衞生用品；14%稱因經濟問題而需要向朋友借用衞生用品。

美國婦產科學醫學期刊去年2月發表研究，則發現183名居於密蘇里州聖路易斯的低收入女受訪者中，有64%曾於被訪前一年內未能負擔購買衞生用品，當中21%更是每月均難以負擔這部分的開支。

亂用替代品 恐細菌感染精神添壓

受「月經貧窮」困擾的女性，不僅要為生活開支煩惱。她們或因為想減少更換衞生用品的次數，而不敢外出，導致健康和學習出現問題。英國里茲一名女學生接受傳媒訪問時便表示，由於家境貧困無法負擔衞生用品的開支，每個月總有些日子未能上學，並稱有時會以廁紙代替衞生用品。

此外，部分基層女性更會使用抹布、在公廁索取的嬰兒尿布，甚至把報紙塞進襪子，以代替衞生用品。然而，女性重複使用衞生用品，或以抹布、廁紙等作為替代品，均有機會導致皮膚敏感、陰道痕癢，亦會增加患上細菌性陰道炎和尿道炎的風險。月經來潮所衍生的擔憂，也會形成精神壓力，增加女性抑鬱、焦慮等風險。

父權社會縮影 礙基層女生教育

為了支援面對「月經貧窮」的女性，英國女學生Amika George於2017年發起#FreePeriods運動，要求政府為低收入家庭的女生，免費提供衞生用品。組織先後舉辦網上聯署、接受媒體訪問、撰寫文章宣揚理念。由其號召，於同年12月在唐寧街進行的請願，獲得超過2,000人響應，包括著名時裝模特兒Adwoa Aboah及Daisy Lowe。

Amika George認為，「月經貧窮」是父權社會下的現象，又指摘當地由男性主導的議會，未有就問題作出任何回應。她指「月經貧窮」會阻礙基層女生接受教育進度及實現抱負，促請政府介入。

倡免費派發 降衞生用品銷售稅

面對各界的關注，部分國家已作出回應。英國政府去年訂下於2030年或之前消除「月經貧窮」的目標，並承諾撥款25萬英鎊（約235萬港元）處理問題。兩個月後，政府成立「月經貧窮督導委員會」（Period Poverty Taskforce），供持份者商討方案，協助基層女性獲取衞生用品，以及透過教育消除各界對月經的不良印象。英國教育部及後宣布將於2019/20學年起，向全國11至18歲的女學生，免費派發衞生巾、衞生棉條等用品，並估計多達170萬名女生受惠。

此外，蘇格蘭議會於今年2月通過新法案的首輪投票，擬讓當地所有女性，在指定的社區中心、青年中心及藥房，免費索取生理用品，預計每年開支約2,410萬英鎊（約2.3億港元）。

另一邊廂，有意見認為「月經貧窮」的其中一個原因，是部分國家向衞生用品徵收稅項。多年來，歐盟把女性衞生用品分類為「奢侈品、非必需品」（luxury/ non-essential products），而根據歐盟法例，政府需向相關產品徵收最少15%的增值稅（Value-added tax），變相提高了衞生用品的銷售價格，讓基層女性更加難負擔。

女性衞生用品的稅收議題，近年引起歐洲多國的政壇關注，早年英國辯論應否「脫歐」時，便有意見提出英國可透過與歐盟「分手」，取回撤銷向衞生用品徵收增值稅的決定權。另有意見則倡議利用相關稅款成立基金，支援遭受家暴及無家可歸的女性。合此外，多國與歐盟商議後下調稅項，其中法國把增值稅由20%降至5.5%；德國則由19%減至7%。

在香港，財政司司長陳茂波早前接受外國媒體訪問時，表示不排除會開徵銷售稅。假如政府真的有意開徵銷售稅，在研究細節時，相信也會考慮少收，甚至豁免部分物品的稅項。而因應各地對於「月經貧窮」的關注，預期民間也可能爭取減收或豁免女性衞生用品的銷售稅。

社企教自製衞生巾 環保助基層

前文提及，全球多國的「月經貧窮」狀況，究竟香港女性有否遇上類似問題呢？環保月事用品網店「解放月事」創辦人陳鈺霖今年初接受報章訪問時指，曾有社工分享較極端的個案，指部分家境清貧的女學生，會為了省錢而使用一片衞生巾達八小時，而非建議的三至四小時。不過她補充，本港很少基層女性買不起衞生用品，只是部分會較難負擔比較舒適的產品。由此可見，本港「月經貧窮」的問題雖不似嚴重，但仍有部分女性無奈地要「慳住用」。

為了協助本港基層女性，同時讓她們多一個較環保的選擇，陳鈺霖早前申請社創基金資助成立「解放月事」，舉辦各種工作坊教導女性用毛巾、舊衣物，縫製成可循環再造的衞生巾。

話說回來，月經是每個女性自踏入青春期後，每月均會出現的生理現象。要讓女性活得健康、有尊嚴，社會必須設法應對「月經貧窮」，使她們不會因為經濟負擔，而在月事期間受到額外之苦。

▲ 英國有倡議者發起#FreePeriods運動，要求政府免費為女學生提供衞生用品。（法新社資料圖片）