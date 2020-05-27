立法會今日二讀《國歌法》，被視為「港區國安法」的前哨戰，各方嚴陣以待。議會內，建制、泛民議員肯定再上演「動作片」；會外，警方部署逾3,000警力，表明若有人慢駛癱瘓交通，即時拖車。

國歌法是中央的象徵，

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