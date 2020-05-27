國歌法今二讀 港區國安法前哨戰 逾3千警力嚴陣 建制泛民勢上演「動作片」 政治版 2020/05/27 分享： 立法會今日二讀《國歌法》，被視為「港區國安法」的前哨戰，各方嚴陣以待。議會內，建制、泛民議員肯定再上演「動作片」；會外，警方部署逾3,000警力，表明若有人慢駛癱瘓交通，即時拖車。 國歌法是中央的象徵， ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 港區國安法 擴至禁危害國安「活動」 今日 港區國安法 擴至禁危害國安「活動」 李澤鉅冀助穩港局勢 社會經濟復常 今日 李澤鉅冀助穩港局勢 社會經濟復常 最新專欄文章 更多 京挺港解深層次問題 提供土地？ 2020/05/26 京挺港解深層次問題 提供土地？ 京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 2020/05/25 京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 中央出手與本地立法 揭3大分別 2020/05/23 中央出手與本地立法 揭3大分別 拆解中央出手立法的時機 2020/05/22 拆解中央出手立法的時機 打擊港獨 中央趁人大推國安法？ 2020/05/21 打擊港獨 中央趁人大推國安法？ 政治 立法會 國歌法 國安法 交通 中聯辦 陳淑莊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入