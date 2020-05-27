政客雙重標準挑機 港府須解港人疑慮

全國人大表決港區國安法前夕，西方繼續群起批評，並威脅作出制裁，完全是雙重標準，無視中央有憲政責任堵塞香港的國安漏洞。中央宜盡快公布國安法細節，並與港府不厭其煩地向港人和投資者解畫，消除市場不必要疑慮。

美國安法最嚴苛 最高可判死刑

人大上周宣布審議港區國安法後，美國連日來不斷批評中國繞過香港立法，令香港法治和高度自治受損，並威脅制裁中國，恐會影響本港的國際金融中心地位。前港督彭定康更呼籲將香港問題列入下月G7議程，將香港問題提升至國際層次。

任何國家都會將國家安全放於首位，因國安關乎一國的生存和發展，不管是發達國家抑或發展中國家，均會專門立法保障，並由中央或聯邦政府負責。眾所周知，美國是全球制定最嚴苛國安法的國家，並因應情況不斷擴大範疇，尤其在911襲擊後更將恐怖主義納入，並成立國土安全部負責執法。美國至今有多達20部與國安有關的法律，最高刑責更可判處死刑。而英國叛逆罪最高亦可判囚終身。

為何美英制定嚴苛國安法，世界沒有發聲反彈，或作出制裁威脅，但當中國依憲法在港訂立國安法，細節仍未公布，有些西方國家，卻已齊聲反對，此舉無疑是雙重標準，其目的是利用此藉口，無所不用其極地去打擊中國，削弱中國在國際舞台上的影響力。

香港一向是全球最自由的地方，港區國安法的出現，難免會令人擔心，有些西方政客更聲言在港的利益可能受損。

反修例暴徒惡行 西方視而不見

去年反修例風波暴露了香港在國家安全不設防的短板，一些激進分子為了壯大其力量，利用外國勢力撑腰，甘作外部勢力的棋子，借反修例大肆破壞，企圖「攬炒」香港，但西方對暴徒惡行卻視而不見，反而處處美化這些暴行，再凸顯西方政客的偽善。

港區國安法是新生事物，暫時細節欠奉，港人和外資有所疑慮，絕對可以理解。中央須盡快公布細節，哪些行為和活動屬於被禁止的範疇？如何執行？好讓大家盡快了解，並可公開表達意見，同時盡量汲取理性務實、希望香港及國家繁榮及安定發展的港人意見。

港人最擔心在國安法落實後，言論、新聞、集會、遊行自由可能受到限制，中央和港府須做好解釋工作，國安法禁止的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義活動和外部勢力干預4大範疇，只針對少數與香港為敵的人，只要大家守法，愛護香港，又何足懼！

理性的香港人都希望社會穩定，這個土生土長的地方不會成為政治鬥爭平台，也絕不接受黑暴，令大家生活在惶恐不安的環境中。

責任編輯：賴偉雄