迎旅客振經濟 歐洲怎部署？

夏天是普遍歐洲國家的重要旅遊旺季，故當疫情放緩，各國都急不及待籌謀吸引海外旅客，以助振興經濟。除西班牙、意大利和希臘外，位處歐盟心臟的比利時，希望趕在6月15日開放給國際旅客，預定5月底公布詳情。

波蘭

...