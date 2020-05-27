  • 27°C
香港時間 : 2020527日 (三) 02:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

迎旅客振經濟 歐洲怎部署？

國際版 2020/05/27

分享：

夏天是普遍歐洲國家的重要旅遊旺季，故當疫情放緩，各國都急不及待籌謀吸引海外旅客，以助振興經濟。除西班牙、意大利和希臘外，位處歐盟心臟的比利時，希望趕在6月15日開放給國際旅客，預定5月底公布詳情。

波蘭

...

欄名 : 知識庫

相關文章

歐多國寬入境限制 港人最快夏季可到訪
今日
歐多國寬入境限制 港人最快夏季可到訪
世衞：仍處首波疫情中段 或再現高峰
今日
世衞：仍處首波疫情中段 或再現高峰
拜登戴口罩遭揶揄 特轉發帖文
今日
拜登戴口罩遭揶揄 特轉發帖文
世衞停測試瘧疾藥 特：已沒服
今日
世衞停測試瘧疾藥 特：已沒服

最新專欄文章 更多

疫苗提升免疫反應 激發中和抗體
今日
疫苗提升免疫反應 激發中和抗體
特拒公開戴口罩 官員怎解畫？
2020/05/26
特拒公開戴口罩 官員怎解畫？
英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨
2020/05/23
英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨
美3大車廠 復工進度如何？
2020/05/22
美3大車廠 復工進度如何？
川崎症罕見兒童病 可致命
2020/05/21
川崎症罕見兒童病 可致命
新冠肺炎疫情 歐洲 疫情

上一篇文章

拜登戴口罩遭揶揄 特轉發帖文

下一篇文章

世衞停測試瘧疾藥 特：已沒服
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

政客雙重標準挑機 港府須解港人疑慮
政客雙重標準挑機 港府須解港人疑慮
專家樓論 - 新填海計劃 慳番幾多？
新填海計劃 慳番幾多？