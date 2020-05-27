迎旅客振經濟 歐洲怎部署？ 國際版 2020/05/27 分享： 夏天是普遍歐洲國家的重要旅遊旺季，故當疫情放緩，各國都急不及待籌謀吸引海外旅客，以助振興經濟。除西班牙、意大利和希臘外，位處歐盟心臟的比利時，希望趕在6月15日開放給國際旅客，預定5月底公布詳情。 波蘭 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 歐多國寬入境限制 港人最快夏季可到訪 今日 歐多國寬入境限制 港人最快夏季可到訪 世衞：仍處首波疫情中段 或再現高峰 今日 世衞：仍處首波疫情中段 或再現高峰 拜登戴口罩遭揶揄 特轉發帖文 今日 拜登戴口罩遭揶揄 特轉發帖文 世衞停測試瘧疾藥 特：已沒服 今日 世衞停測試瘧疾藥 特：已沒服 最新專欄文章 更多 疫苗提升免疫反應 激發中和抗體 今日 疫苗提升免疫反應 激發中和抗體 特拒公開戴口罩 官員怎解畫？ 2020/05/26 特拒公開戴口罩 官員怎解畫？ 英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨 2020/05/23 英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨 美3大車廠 復工進度如何？ 2020/05/22 美3大車廠 復工進度如何？ 川崎症罕見兒童病 可致命 2020/05/21 川崎症罕見兒童病 可致命 新冠肺炎疫情 歐洲 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入