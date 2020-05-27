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$35歎麥炸雞套餐 掃銀聯二維碼再減$10

行政人員版 04:00 2020/05/27

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麥當勞超值套餐大家庭有新成員加入，黛安同一眾粉絲有口福喇！黛安講緊嘅係炸雞超新星麥炸雞，轉眼間已推出幾個月，至今已賣出1,000萬件，今日開始加入超值套餐大家庭，成為長期供應嘅「10號餐」，仲會以限定優惠價$35登場；如果用「銀聯二維碼」買超值套餐，仲可以減$10，即係$25就可以歎到麥炸雞滋味，真係好抵呀。

麥炸雞係選用優質雞槌同雞上髀，以微辣惹味調味醃製而成。炸製前雞肉放喺高效保濕蒸箱預熱30分鐘，鎖住啲肉汁，令雞肉嫩滑juicy。之後再用馬來西亞優質植物油炸2分鐘，食落每一啖都有肉汁。

除咗麥炸雞以優惠價推出外，黛安知道，即日起麥麥送由晚上6點至凌晨12點，都會繼續免運費。而喺麥麥送訂購任何食品，都可以快閃超值價$10，加配麥炸雞（雞槌）1件，或以$20加配麥炸雞（雞槌及雞上髀）兩件㖭。快閃超值價推廣期由即日至6月4日，早上11點後適用。大家快啲mark實至慳攻略，享受更多驚喜啦！

優惠內容

‧麥炸雞超值套餐優惠價$35

‧麥麥送晚上6點至凌晨12點繼續免運費

‧以銀聯二維碼買食品滿$30或以上，即減$10

‧麥麥送訂午後自由選及分享套餐，加$10可配雞槌或加$20配雞槌和雞上髀

本文轉載自《晴報

麥炸雞即日起成為麥當勞10號餐，以限定優惠價$35答謝粉絲嘅支持。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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