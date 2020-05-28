  • 27°C
香港時間 : 2020528日 (四) 04:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

永恒的快樂

副刊版 2020/05/28

分享：

不論回教的Jannah（樂園）還是基督教的Heaven（天堂），除可以跟真主或上帝相遇外，還有兩樣主要共通點：其一是快樂，在人生得不到的快樂，在這裏應有盡有。基督教較着重與神同在的喜樂，而《可蘭經》卻以較多篇幅談及物質性享受的快樂。其二是永恒，世上消失一次後，當然不想再遇上第二度消失，死後不能再死，故此樂園或天堂定必是永恒的。

快樂和永恒都是好事，但永恒的快樂又是否真正的快樂？

跟愛人在一起是快樂，但當需要每天二十四小時，無時無刻跟愛人在一起，又會否快樂？新冠肺炎疫情下，夫婦被迫長時間一起留家，大城市例如上海、北京等，有律師事務所辦理的離婚個案，在三月份便增加了百分之二十五；又以香港為例，沙士過後，二〇〇四年離婚率跟二〇〇二年相比，便增加了近百分之二十一。

人類只能以人體機能去經歷快樂（對天堂的快樂便只能靠幻想），而這份「快樂」實質是大腦皮層的化學作用，幾樣主要Neurochemical（神經化學物質）例如：Dopamine（多巴胺）、Oxytocin（催產素）、Endorphin（內啡肽）、GABA（γ-氨基丁酸）和Serotonin（血清素），讓我們得到不同的歡愉感覺，但既是化學物質便沒有永恒或長久的可能性，按量子物理學任何物質定有半衰期，不論長短總有改變的時候。

既沒有永恒的快樂，珍惜每一刻快樂才是人生真義。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

陌生國度
2020/05/22
陌生國度
專業資格
2020/05/21
專業資格
肌肉流失
2020/05/15
肌肉流失
月入三萬
2020/05/14
月入三萬
上天的騙局
2020/05/08
上天的騙局
兩性關係 夫妻之道 壓力 疫情 離婚 新冠肺炎 莫樹錦

上一篇文章

《降魔的2.0》譚凱琪只飲90 Lafite 為何是 90 年不是 82 年？

下一篇文章

魔鬼甜品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

政經陰霾樓市穩 市民入市考信心
政經陰霾樓市穩 市民入市考信心
專家樓論 - 新盤熱賣 下一波購買力在哪？
新盤熱賣 下一波購買力在哪？