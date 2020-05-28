疫境損失怎分配？ 「贏方通吃」不實際

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，全球病例突破500萬例，這場全球大流行災疫，引起巨大的人命傷亡和經濟價值損失。本港經濟也陷入深度衰退，今年第一季本地生產總值下降8.9%，2月至4月經季節性調整失業率為5.2%，創逾十年新高；就業不足率3.1%，亦為逾15年來高位。筆者前文提到在疫情下，本港學校停課，校方改在網上授業引起「退還學費」的爭議，從中帶出一個「教育目的」是甚麼的問題。

價值損失誰承擔 埋對立隱患

再看深一層，除了學校外，還有一些「預繳費用」的商業式學習活動，如外語學習、健身等，學員要求退款，但提供相關學習服務的供應方則申辯，認為已為服務產品花了不菲的成本，只因疫情而無法進行現場教授，要求他們承擔所有「價值損失」並不公平，雙方爭辯不休，令災疫的社會恢復和重建，埋下群體對立的隱患。

很顯然，當一場自然災難或大規模災疫爆發，無可避免打亂了社會的常態秩序，同時令很多生活行為和商業活動受到破壞，造成大量經濟性「價值」損失。譬如，交了學費而無法上課的「學習損失」、勞動者「被迫」放無薪假或失業導致個入收入的損失等，這些因疫情而消失的巨大價值，整體社會都受損，這些損失應該由誰來承擔。若大家喋喋不休地爭論，或要求「對家」承受所有價值損失的責任，亦即採用「贏方通吃」的方式，這顯然不是理性的解決辦法。

舉例來說，學生要求學校退回全數學費，意味價值損失的責任要由校方承擔。此舉對學校並不公平，因為校方作為服務的提供者，疫前在課程設計、師資等各方面都已耗費了成本，這些成本已然在帳目上實現，不會因疫情的任何情景變化而一筆勾銷，因此，要校方獨力承擔這些價值損失，的確並不公平。

由此引伸，因災疫而衍生的巨大社會價值損失，這些價值的損失如何分配？問題十分重要，因為只有公眾明白和接受價值損失分配的合理與公平原則，清晰其概念，才能對營造有效抗疫工作、並就疫情受控後所進行的社會恢復，立下群體共識基礎和團結的重建力量。

相互妥協 利用相對優勢補償

再以教育為例，去闡述和分析這個價值損失如何分配的問題。誠然，學生繳交了學費，但學校無法履行在課堂現場授課的事前安排，學員只能通過網上學習，無法在現場與老師互動和提問；也無法跟同學砥礪，以及受惠於校園濃厚的學習氣氛，無可否認有所損失。尤其是報讀了一些學費昂貴的工商管理學碩士課程，學員要求退還學費的聲音很高。然而，校方在課程準備、師資聘用、授課設備等多方面的成本費用，可以一筆抹殺嗎？不可以吧。因此，要求學校單方面承受價值損失的責任，也不是合理的分配辦法。

解決雙方利益交織、而又因利益損失進行重新分配爭議時，唯一的有效方法，是通過相互妥協，各退一步的方式來進行損失分配的計算。從經濟學分工的角度看，其中一方可以通過和利用自身的相對優勢，補償對方損失。

以教育為例，學校的相對優勢在於教學，為了彌補同學的損失，學校除了網上教學外，還可以向同學提供一些關乎學習的額外相關教學服務或產品。譬如在網上組織時事講座，作為對學生所報讀課程的相關知識補充；在網上向學員提供更多學習諮詢服務。

當然，學校在提供這些額外的教與學服務，無疑有額外的成本，但因為學校在這方面有分工的相對優勢，所以在組織和製作這些教育產品或服務時，可以把成本相對降至最低。

同舟共濟 皮之不存毛將附焉

通過這種相互妥協方式，來解決價值損失的分配原則，同時清晰地釋放出一個訊號，即在自然災難或大流行災疫所導致集體和個體的價值損失，其損失分配的原則，不能以爭議的「贏方通吃」方式，亦即由一方獨力承擔，而應該透過相互妥協，損失分擔的形式來處理，大家共度難關。

以飲食業為例，不少店舖要暫時停業，損失不菲，然而，疫情稍為緩和，抗疫政策改為「限聚令」，聚會不能多於四人，即使後來改為八人，但食肆內依然門堪羅雀，光顧的顧客比較疫情前當然不能相提並論，經營者收入大幅減少，甚至出現虧損。

另一方面，在限聚令下，顧客同樣有所損失，例如，用過去的價錢便不能享受到同過去相同的服務，對服務或產品質量良好預期落空，破壞消費情緒。但食肆老闆可以通過另外或額外的服務，譬如更殷勤的服務、更衞生的烹調，來對顧客的價值損失作出補償。顧客亦要明白到，在災疫下，跟災疫前的消費良好預期必然有所損削，不宜以災疫前同一個價錢，而要求完全一樣的服務或享受，不該用爭議「贏方通吃」的方式來解決，這不切實際，而須用「同舟共濟、協調妥協」原則，去進行損失份額的合理配置。

「贏方通吃」添損失 難獨善其身

若以爭議「贏方通吃」的方式辦事，學校向學生退回所有學費，顧客不滿食肆提供的服務而拒不光顧，則學校倒閉，食肆大規模結業，最終是整體社會與經濟的進一步損失，個人置身其中也很難獨善其身。

同樣道理，在僱傭勞資關係上，面對災疫帶來的價值損失，更需要雙方協調應對，因為僱傭勞資關係，比消費者和產品或服務供應者的雙邊關係更為密切，有「皮之不存，毛將附焉」的直接後果。所以，在災疫下，生意萎縮，資方承受資金供應（收入減少）的壓力，勞方則承受勞動「被迫斷供」壓力，即有失去工作崗位之憂，解決問題的方法，最根本也就是把價值損失進行雙方合理的配置與承擔。

譬如，僱主透過要求僱員來放無薪假期以節約成本，減輕資金供應短缺的壓力；而僱員接受放無薪假期而出現的工資減少損失，以保住工作崗位，無疑是損失重行配置的雙邊理性選擇。

眾志成城 疫後社會重建基礎

總而言之，在自然災難或災疫肆虐衍生的集體或個體經濟利益損失，社會成員需要對價值損失的重新配置有一個清晰而合理的認識，明白到以爭議「贏方通吃」的方式，要求由一方承擔，不僅無法解決問題，只會帶來更大的集體性傷害，而需要以「相互妥協、合理分擔」的形式，把價值損失作出合理的分配，攜手共度此艱難時刻，這不僅是解決當下問題的方案，更是為災疫後社會元氣恢復和重建的基礎，注入和諧與團結的力量，眾志成城，有效恢復社會健康。

▲ 食肆受限聚令影響，收入大減，另一方面，顧客用過去的價錢不能享受到同樣的服務，同樣有所損失。（資料圖片）