疫情對抗孤獨 長者學科技契機

英國一項調查顯示，長者在新冠疫情下普遍感到孤獨，不會善用通訊科技是主因。此類情況一樣有見於本港，社會各界可多幫助長者適應新科技，在居家抗疫期間保護身心健康。

長者不諳科技 陷社交孤立

據英國電訊（BT）慈善計劃Skills for Tomorrow一項針對家有70歲或以上長者的人士的調查顯示，53%受訪者認為長輩難適應社交隔離措施，6成認為他們比以往更孤單，過半受訪者擔心長輩無法掌握科技使用技能以改善生活。

科技可為長者帶來多種便利，包括網購、社交乃至看病，惟約半長者會因不諳科技而錯失網上診症機會。

時下上網裝置變得更為普及，但長者即使家中有電腦與手機，並不代表他們一定會用。美國皮尤中心調查顯示，當地多達42%的65歲以上長者擁有智能手機，67%家中有網絡，但僅四分一表示自己有信心使用電子器材上網。

不善用科技接觸他人，令不少長者倍感孤獨，美國國家學院（NAS）更強調缺乏社交、及腦部缺乏刺激，可嚴重破壞健康，包括增加心臟病、認知障礙及早死風險。

當地坊間有組織在疫情期間注重提升長者的科技使用技能，例如數碼平台Senior Planet教長者用Zoom、遊戲及遙距醫療平台等，乃至協助他們參與健身課程及綫上拍拖。紐約的養老計劃Himan Brown Senior Program在Zoom上為長者提供藝術方面的網上教學，亦有透過電話會議及電郵等方式輔導不諳科技的長者。

港大社會工作及社會行政學系教授林一星上月接受傳媒採訪時指，本地在疫情下約有4萬名長者困在家中及出行不便，陷入社交孤立（social isolation）。

本地疫情雖暫有緩和迹象，但港大微生物學系講座教授袁國勇曾表示，內地復工復產恐出現新一波疫情，本港亦可能出現由內地傳入導致的第三波疫情。若然疫情捲土重來，長者便會持續受孤獨問題困擾。

上門教用板腦 改善抗疫生活質素

本地慈善機構已着手讓長者善用科技改善居家抗疫生活及健康質素，例如「生活再動計劃」有為長者提供平板電腦，內有復康運動短片、認知障礙訓練遊戲、及量度血壓等身體指標的儀器，社工更會上門教他們使用。

本地智能手機滲透率高於海外例如美國，政府統計處去年出版的《主題性住戶統計調查報告書》顯示，每5名65歲及以上人士當中，便有3人擁有智能手機。不少社交及遊戲軟件等皆可輕易於手機上下載與應用，社會各界大可善用此優勢，協助他們善用手機上網保持社交與娛樂，在疫下保住他們身心健康。

▲ 長者因不諳科技工具如智能手機，面臨孤獨危機、錯過視像診症機會等，各界宜協助長者善用科技避免孤獨。（中央社資料圖片）