應對國安法 反對派宜先讀歷史

全國人大擬制定《港區國安法》，5月21日消息一出，一石擊起千重浪。反對派KOL空群而出，不斷醜化這條還未有內容的法律，試圖「販賣恐懼」，以重現2003年的反23條遊行，但卻沒有一位黃絲KOL敢提及澳門的經驗。

澳門制定23條 美增投資

自2009年初制定了23條後，澳門草木不驚。連澳門反對派也不敢說2009年前和後有哪一項自由受影響。美資更是加大在澳門賭場投資。若有人以澳門立了23條而勸美資放棄賭場，撤離澳門，美資一定認為此人是別有用心。

至於早便有國家安全法的內地，外資在過去30多年，一直紛至沓來，從來沒有一家國際大企業以「內地有國安法」為由而要撤離內地。至於黃絲極力推崇的美國，至少有46條相關法律來維護國家安全。

有黃絲大狀提出由全國人大常委立的「港區國安法」是23條2.0，內容會更辣。先不論其說法是否真確。筆者先要問這個2.0是因何而來，孰以至之？還不是反對派「自找」的。

自2003年始，反對派一直把23條污名化，不論誰當特首，反對派都堅持不能立法。正如一些評論所言，若2003年或之後已成功為23條立法，中央今天又何來理據立「港區國安法」？自去年中以來，反對派對有人多番侮辱國旗、弄污國徽，視而不見，從無一句譴責，甚至刻意以「示威自由」辯解。

拉布阻國歌法 違普世價值

更令中央及愛護國家的人士氣憤的是：自去年10月以來，立法會內務委員會因反對派惡意「拉布」而停擺。反對派毫不諱言說是要令《國歌法》無法恢復二讀。這種毫不尊重國歌，把維護國歌尊嚴視為「惡法」，根本有違「普世價值」。

在美國，一位老兵把國旗插在盆栽上便已被罰。可見尊重國家象徵的國旗、國徽根本是「普世價值」。所以政圈流傳，有反對派議員很後悔，「今次玩大了，令中央沒有其他選項（其實是忍無可忍）」。

遊行呼港獨 內地人民怵目驚心

過去幾年，由出書提倡「港獨」，到遊行中高呼「港獨」口號，多人各自抬着大幅美國旗和龍獅旗的景象，都令全中國人民怵目驚心。不要以為這些場面內地人民看不見，深圳衛視每晚便有檔直播香港、澳門和台灣的節目，這節目的收視在這一時段是長踞全國頭兩名的。

你若是內地人民，見到這些場面會不會支持中央出手？這便是為何全國人大副委員長王晨在5月22日早上作《港區國安法》介紹的短短16分鐘中，全國人大會場卻響起了4次掌聲。

從全國層面來說，制定《港區國安法》是民心所向，事在必行。從政治層面看，開弓沒有回頭箭，中央若學去年特區政府在《逃犯條例》修訂般撤回，這是有違全國民意的。

為保家衞國 開弓沒有回頭箭

反對派現在仍沉醉於「國際戰綫」，以為透過美國的制裁，中央政府便會退讓。這也是反對派不諳中國近代史使然。

6月25日便是韓戰爆發70年，當年（1950年）中華人民共和國建國還不滿一年，內戰的創傷猶在，但為了保家衞國，中央政府毅然出兵，和世界第一軍事強國--美國交手。「雄赳赳，氣昂昂，跨過鴨綠江」，當年 （01984） 筆者有幸隨團見到鄧小平，鄧公便在我們200多人面前唱起這首歌，以表示中國人不畏困難，也要「恢復對香港行使主權」。

1950年時建國不滿一年，能、1984年時經濟甚為依賴香港時，也能，為何經過了70多年，卻會因為美國反對而不能？

醒醒吧，仍然沉醉於「國際戰綫」的黃絲們！

▲ 反對派仍沉醉於「國際戰綫」，以為透過美國的制裁，中央政府便會退讓。這也是反對派不諳中國近代史使然。（資料圖片）