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Google辦公室擬7月重開 惟多數員工續在家工作

行政人員版 2020/05/28

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全球疫情未止，法新社官方數據顯示，截至本月27日凌晨3時，全球至少34.7萬人死於新冠肺炎疫情，確診病例逾554萬宗。

Google總部所在地加州，政府早前放寬工作場所的限制條件並逐步復工後，

...

欄名 : Good Job Insight

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