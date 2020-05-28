Google辦公室擬7月重開 惟多數員工續在家工作 行政人員版 2020/05/28 分享： 全球疫情未止，法新社官方數據顯示，截至本月27日凌晨3時，全球至少34.7萬人死於新冠肺炎疫情，確診病例逾554萬宗。 Google總部所在地加州，政府早前放寬工作場所的限制條件並逐步復工後， ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 紐總理倡4天工作 促進消費加快復甦 2020/05/27 紐總理倡4天工作 促進消費加快復甦 芬蘭「全民基本收入」 提升國民心理健康 2020/05/26 芬蘭「全民基本收入」 提升國民心理健康 fb擬實施5成員工 永久在家工作 2020/05/25 fb擬實施5成員工 永久在家工作 遊戲開發商設計總監 批評在家工作缺點多 2020/05/22 遊戲開發商設計總監 批評在家工作缺點多 英航空姐直擊 航班服務新常態 2020/05/21 英航空姐直擊 航班服務新常態 職場文化 Google 在家工作 Twitter Facebook 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 補貼 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入