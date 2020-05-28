美倘出手制裁 對港衝擊有多大？ 政經界：美方若出手太重 自己也受重傷 政治版 2020/05/28 分享： 全國人大今天將表決「港區國安法」，美國早揚言會出手制裁，究竟香港受到的衝擊有多大？ 美國總統特朗普表明要強烈回應港區國安法，國務卿蓬佩奧早揚言，草案一旦通過，美方將重新評估給予香港的特殊地位。 若美方撤銷 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 摩通：美撤特殊地位 對港影響有限 今日 摩通：美撤特殊地位 對港影響有限 李嘉誠：國安法通過 冀減京對港擔憂 今日 李嘉誠：國安法通過 冀減京對港擔憂 最新專欄文章 更多 國歌法今二讀 港區國安法前哨戰 2020/05/27 國歌法今二讀 港區國安法前哨戰 京挺港解深層次問題 提供土地？ 2020/05/26 京挺港解深層次問題 提供土地？ 京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 2020/05/25 京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 中央出手與本地立法 揭3大分別 2020/05/23 中央出手與本地立法 揭3大分別 拆解中央出手立法的時機 2020/05/22 拆解中央出手立法的時機 政治 國安法 香港 中國 美國 特朗普 新民黨 葉劉淑儀 貿易 金融 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入