  • 27°C
香港時間 : 2020528日 (四) 04:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美倘出手制裁 對港衝擊有多大？

政經界：美方若出手太重 自己也受重傷

政治版 2020/05/28

分享：

全國人大今天將表決「港區國安法」，美國早揚言會出手制裁，究竟香港受到的衝擊有多大？

美國總統特朗普表明要強烈回應港區國安法，國務卿蓬佩奧早揚言，草案一旦通過，美方將重新評估給予香港的特殊地位。

若美方撤銷

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

摩通：美撤特殊地位 對港影響有限
今日
摩通：美撤特殊地位 對港影響有限
李嘉誠：國安法通過 冀減京對港擔憂
今日
李嘉誠：國安法通過 冀減京對港擔憂

最新專欄文章 更多

國歌法今二讀 港區國安法前哨戰
2020/05/27
國歌法今二讀 港區國安法前哨戰
京挺港解深層次問題 提供土地？
2020/05/26
京挺港解深層次問題 提供土地？
京在港設國安機構 如港英「政治部」？
2020/05/25
京在港設國安機構 如港英「政治部」？
中央出手與本地立法 揭3大分別
2020/05/23
中央出手與本地立法 揭3大分別
拆解中央出手立法的時機
2020/05/22
拆解中央出手立法的時機
政治 國安法 香港 中國 美國 特朗普 新民黨 葉劉淑儀 貿易 金融

下一篇文章

李家超：再現堵路縱火 立法有必要
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

政經陰霾樓市穩 市民入市考信心
政經陰霾樓市穩 市民入市考信心
專家樓論 - 新盤熱賣 下一波購買力在哪？
新盤熱賣 下一波購買力在哪？