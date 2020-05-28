政經陰霾樓市穩 市民入市考信心

在全國人大表決港區國安法前夕，新盤賣個滿堂紅，反映市民置業剛需仍大，入市意慾暫未受到政治陰霾影響。惟中美角力升級，後市存在一定不明朗因素，加上短期新盤供應量較多，有意置業人士毋須太心急，入市前要「計好數」。

疫情放緩新盤旺 入市要計好數

長沙灣一個新盤昨天首輪開售，即使有個別買家擔心國安法會影響樓市，但長遠更怕手持現金會貶值，毅然入市作投資用途，結果188伙即日沽清。事實上，在剛過去的周末，另一個新盤200伙亦即日售罄，連同其他新盤，兩天共沽出330伙。

多個新盤連日銷情理想，似乎未受國安法影響，主因是市民置業剛需殷切，不少是買來自住，加上發展商低市價開盤，故吸引大批準買家入市。

此外，市民積壓已久的購買力，趁疫情緩和而爆發。之前疫情蔓延，影響樓市氣氛，發展商放慢推盤速度；隨着疫情漸漸受控，不少人想趁機撈底執平貨，令4至5月份的一二手交投量大增。

更重要是疫下全球經濟受重創，各地央行都透過減息和量寬，紓緩經濟下行壓力，資金氾濫令超低息環境將持續一段頗長日子。市民汲取之前量寬的經驗，擔心超低息會令資產泡沫重臨，在當前環境下，磚頭仍是較穩妥的保值及升值方法，擔心愈遲買愈貴，紛紛入市，進一步釋放購買力。

置業剛性需求大 買磚頭冀保值

事實上，港人資金豐厚，單是在銀行的港元存款多達6.87萬億元，外幣存款亦有近6.9萬億元，需要為手上現金尋找穩定而合理回報的投資。全港逾120萬個擁有物業的家庭，有66%已供滿樓，不少人都曾在樓市中賺到第一桶金，都鍾情買磚頭來累積財富。

盡管市民入市意慾增加，但發展商在開價時不敢太進取，反應理想也只輕微加價加推，因樓市前景仍有負面因素。

首先是美國揚言對港區國安法採取強力反制措施，一旦美國取消香港特殊地位，恐對本港經濟造成一定打擊，推高失業率，影響樓市氣氛。

其次是短期新盤供應量較多，料下月有近2,000伙推出應市，但今年一手迄今累計售出逾4,400伙，距離去年2.1萬伙仍有一段很大距離，故發展商會趁當前銷情理想，盡快推盤，追數之餘，也務求及早套現。

準買家入市須量力而為，逆市撈底須有足夠財力守住，財力不足而貿然高追入市，隨時重蹈早前半新盤蝕讓個案覆轍。

責任編輯：賴偉雄