美派錢 民眾使錢用途令人震驚？ 國際版 2020/05/28 分享： 疫情在美國造成超過3,800萬人失業，華府遂派錢紓困，但美國人使用這筆錢的目標頗讓人意外，30%人除了還信用卡帳單和交租，還用來購買手機；其次是光顧超市買衣服。 YouGov調查報告顯示，14%人把這筆 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美朝野矛頭直指中國 8成人不信華疫情資訊 今日 美朝野矛頭直指中國 8成人不信華疫情資訊 日本研鬆入境限制 先寬商務客 今日 日本研鬆入境限制 先寬商務客 新西蘭最後患者出院 5天零新增 今日 新西蘭最後患者出院 5天零新增 泰緊急狀態入境禁令 延至6月底 今日 泰緊急狀態入境禁令 延至6月底 最新專欄文章 更多 疫苗提升免疫反應 激發中和抗體 2020/05/27 疫苗提升免疫反應 激發中和抗體 迎旅客振經濟 歐洲怎部署？ 2020/05/27 迎旅客振經濟 歐洲怎部署？ 特拒公開戴口罩 官員怎解畫？ 2020/05/26 特拒公開戴口罩 官員怎解畫？ 英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨 2020/05/23 英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨 美3大車廠 復工進度如何？ 2020/05/22 美3大車廠 復工進度如何？ 疫情 經濟 美國 失業 超市 信用卡 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入