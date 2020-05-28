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美派錢 民眾使錢用途令人震驚？

國際版 2020/05/28

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疫情在美國造成超過3,800萬人失業，華府遂派錢紓困，但美國人使用這筆錢的目標頗讓人意外，30%人除了還信用卡帳單和交租，還用來購買手機；其次是光顧超市買衣服。

YouGov調查報告顯示，14%人把這筆

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欄名 : 知識庫

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