美派錢 民眾使錢用途令人震驚？

疫情在美國造成超過3,800萬人失業，華府遂派錢紓困，但美國人使用這筆錢的目標頗讓人意外，30%人除了還信用卡帳單和交租，還用來購買手機；其次是光顧超市買衣服。

YouGov調查報告顯示，14%人把這筆

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