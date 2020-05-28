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7仔換購迪士尼奇幻雙層玻璃杯

行政人員版 04:00 2020/05/28

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迪士尼嘅奇幻世界，大人細路都鍾意。公關姊妹同黛安講，7-Eleven繼之前推出迪士尼「奇幻玻璃瓶+竹蓋」系列大獲好評後，即日起再推出兩款以米奇與朋友系列做主題嘅「奇幻雙層玻璃杯」，用咗米奇同米妮、唐老鴨同黛絲做主角，仲用埋Borosilicate雙層玻璃製作，用嚟飲凍、熱飲都得，每款限量5,000件咋。

另外，鍾情TINY微影模型嘅朋友有福喇，因為即日起喺7-Eleven亦可預購4款車仔，包括九巴授權嘅「九巴丹尼士巨龍12米」同「九巴平治」，同埋獲UPS授權嘅五十鈴N系列UPS貨車，而Scania車廠授權嘅油壓升降台消防車，升降台一樣「可升可降」，預購價由$88至$199不等。

想換呢兩款產品好簡單，只要去7-Eleven購物滿$20即可享印花1個，儲齊8個印花加$48就可換購「奇幻雙層玻璃杯」；至於TINY車仔就要上網預購，即日起登入「7仔預購站」，按「領取產品條碼」及儲存圖像，同後去7-Eleven出示「產品條碼」及付款，喺換領日期憑收據到同一間分店取貨就得喇。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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